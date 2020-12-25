رابط نتائج نظام نور 1442 نتائج الفصل الأول للمرحلة الإبتدائية برقم الهوية

نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية، فور الإعلان عن نتيجة المرحلة الإبتدائية للفصل الدراسي الأول داخل المملكة العربية السعودية، وزادت عملية البحث عبر محرك البحث جوجل عن رابط نظام نور المُتعهد برفع نتائج المراحل التعليمية المختلفة (الإبتدائية والمتوسطة والثانوية)،حيثُ يمكن لجميع الطلبة والطالبات الإطلاع عن نتيجة المرحلة الإبتدائية برقم الهوية بمجرد الدخول على الموقع الراسمي لنظام نور ” noor eduwave”

رابط نظام نور التعليمي

تقريباً في نفس الوقت من كل عام وبعد الانتهاء من أداء اختبارات النصف الأول من العام الدراسي، يترقب جميع الطلبة موعد الإعلان عن النتيجة لتحديد وتقييم مستواهم الدراسي، ولقد أعلنت وزارة التعليم السعودي عن وْقع اختيارها على منصة نور في جعلها المنصة الرسمية في رفع نتائج المراحل التعليمية بشكل إلكتروني، ومن هنا يستطع جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة الرابط الرسمي الخاص بنظام نور.

ومن المعلوم أن المملكة العربية السعودية لجأت إلى تطبيق نظام التعليم عن بُعد ويَعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ المملكة، وفضلاً عن ذلك تم إعداد الاختبارات بشكل إلكتروني من خلال منصة مدرستي التعليمية، وتم أيضاً الإعلان عن نتيجة بشكل إلكتروني من خلال نظام نور المُعدل دون الحاجة إلى التوجه إلى المدرسة.

الدخول على الموقع الراسمي لنظام نور التعليمي

إدخال رقم الهوية وذلك في حالة تم تطبيق رقم الهوية من قبل وزارة التعليم السعودي، بينما في حالة عدم تطبيق يتم تسجيل اسم المستخدم

إدخال كلمة المرور

وإدخال رمز التحقق

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

اختيار أيقونة تقارير

ومنها اختيار نتائج درجات الطلاب

إدخال اسم الطالب والفصل الدراسي

ثم الضغط على أيقونة عرض

يتم استعراض نتيجة الترم الأول بالتفصيل وهنا يمكن للطالب أو الطالبة طباعة الدرجات للاحتفاظ بها.

الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية

ولقد أكدت وزارة التعليم السعودي أن تصحيح الاختبارات يتم بشكل دقيق، ويكون التصحيح بصفة دورية بعد الإنتهاء من أداء اختبار المادة يتم تصحيحها فوراً وفي الحال بهدف الإسراع في إعلان النتائج، ولقد انتهت المرحلة الإبتدائية من أداء اختبار أخر مادة مواد الدراسية أمس الموافق 24 من شهر ديسمبر الحالي.