متاح الآن في نظام نور الاستعلام عن النتائج 1442 برقم الهوية

نظام نور هو نظام إلكتروني تم أنشاؤه من قبل وزارة التعليم السعودية، لمساعدة الطلبة والطالبات في الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية 1442، حيث يمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات الدخول على موقع نظام نور لمعرفة نتائج الطلاب برقم الهوية 1442، وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم برفع نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 على الموقع الإلكتروني لنظام نور، حيث يمكن لولي الأمر الدخول على حسابه في نظام نور برقم الهوية لمعرفة الدرجات التي حصل عليها أولادهم سواء في أعمال السنة وأيضاً معرفة الدرجات في اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442، حيث انتهي طلاب المرحلة الابتدائية من أداء كافة الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول اليوم وفقاً للتقويم الدراس، ثم يتوالى بعد ذلك انتهاء اختبارات باقي الصفوف في مرحلة التعليم العام.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 عبر نظام نور:-

الآن يمكن معرفة درجات اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442، للطلبة والطالبات من الصف الثلث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي بعدما قامت وزارة التعليم برفع درجات الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 على موقع نظام نور، ويمكن من خلال نظام نور الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني.

2- إدخال اسم المستخدم ثم رقم الهوية الوطنية وأخيراً رمز التحقق.

3- النقر على أيقونة نتائج الطلاب.

وتقوم وزارة التعليم في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة التي وفرها العلم الحديث في العملية التعليمية في المملكة والتي أدت إلى استمرار الدراسة على الرغم من وجود جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعلى رأس تلك التقنيات الحديثة هو التعليم عن بعد من خلال استخدام منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى، كما يمكن الان أيضاً عبر نظام نور الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية.