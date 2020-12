مواصفات هاتف Infinix Zero 8 وأهم مميزاته وسعره في السعودية

قامت شركة أنفنكس بالإعلان عن هاتفها الأحدث الـ Infinix Zero 8 ويعتبر تطور لشركة أنفنكس بعد ما حققت الشركة أرباحاً هائلة في الأسواق وجاءت مواصفات الهاتف بشحن سريع بتلك القوة في سلسلة فئة الـ Zero الرائدة من انفنكس حيث يأتي الهاتف بمنفذ الـ Type C مع شحن سريع بقوة 33 واط، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة انفنكس XOS 7، ويمكن تشغيل شريحتين اتصال وكارت ميموري في وقت واحد، وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات ومميزات هاتف Infinix Zero 8 الرائد وسعره في السعودية ومصر.

مواصفات هاتف Infinix Zero 8

يحتوي هاتف Infinix Zero 8 على العديد من المواصفات وهي كالتالي:-

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة انفنكس XOS 7. يتوفر من الهاتف اللون الأسود واللون الفضي واللون الأخضر. يأتي الهاتف بأبعاد 168.74×76.08×9.07 ملم. يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim ويدعم أيضاً إمكانية زيادة المساحة من خلال كارت ميموري حتي مساحة 256 جيجا بايت. يحتوي الهاتف على شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. تأتي جودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف من البلاستيك اللامع المشابه للزجاج. يأتي الهاتف بشاشة بشكل الثقب المزدوج وتأتي من نوع IPS LCD بمساحة 6.85 بجودة الـ FHD+ بدقة 2460×1080 بكسل وتدعم الشاشة معدل التحديث. تأتي الذاكرة الصلبة بسعة 128 جيجا بايت، وتأتي الذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. تأتي الكاميرا الأمامية بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل وتعتبر الكاميرا الأساسية والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الواسع مع فلاش ثنائي ليد. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا رباعية بارزة قليلاً حيث تأتي الكاميرا الأولى للهاتف بدقة 64 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية وتأتي بمستشعر وبفتحة عدسة F/1.8 وتأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 8 ميجا بكسل وهو الخاصة بالتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل وهي تساعد على التصوير الليلي وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بعمل العزل والبوبرتريه مع فلاش رباعي ليد. يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. الهاتف يدعم البلوتوث بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE. الهاتف يدعم الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac. يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS و A-GPS ويدعم مستشعرات أخري مثل التسارع والقرب والجيروسكوب والبوصلة. يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم الهاتف خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه. يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. يدعم الهاتف منفذ الـ USB فيأتي من النوع الأحدث الـ Type C. تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

مميزات الهاتف الرائدة

سوف نتعرف على مميزات هاتف Infinix Zero 8 وهي كالتالي:-

يدعم الهاتف على تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.

يأتي الهاتف بمساحة 128 جيجا و 8 جيجا رام.

يتمكن الهاتف من تشغيل شريحتين وكارت ميموري في وقت واحد.

تأتي بطارية الهاتف بسعة كبيرة تظل معك ليوم كامل بدون مشاكل.

يدعم الهاتف منفذ USB من النوع الأحدث الـ Type C مع شحن سريع بقوة 33 واط.

سعر هاتف Infinix Zero 8

سوف نتعرف على أسعار الهاتف وهي كالتالي:-

السعر في مصر حوالي 4400 جنيه لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

السعر في السعودية 1099 ريال سعودي.

السعر في الإمارات 1099 درهم إماراتي.

السعر في الكويت 89 دينار كويتي.

السعر في البحرين 117 دينار بحريني.

السعر بالدولار الامريكي 302 دولار أمريكي.