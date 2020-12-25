المسمارى : الأتراك لا يريدون حلولا سلمية وهدفهم السيطرة على ليبيا

وأضاف اللواء المسمارى فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية، أن "الالتزام بوقف إطلاق النار يفرض علينا ضبط النفس ولكن فى الوقت نفسه نحن نراقب ونتابع ونستطلع ما تقوم به المليشيات الإرهابية التى قامت اليوم بالتحرك بشكل ملفت للنظر فى منطقة غرب سرت فى منطقة الهيشة والقداحية وزمزم".
وأضاف المسمارى أن المليشيات قامت باختبار بعض الأسلحة وجلب مليشيات جديدة، وهذا الاستفزاز لا يتماشى مع الواقع الذى يريده الليبيون أولا ويريده المجتمع الدولى والدول الصديقة، بل هو تصعيد من هذه المليشيات.
واستطرد اللواء أحمد المسمارى، قائلا: "نحن فى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية نلفت انتباه العالم إلى حقيقة الأعمال التى تقوم بها تلك المليشيات الإجرامية، والتى تتستر خلف شعارات سلمية".
وتابع أن "دور العدوان التركى الرامى لإفشال عملية التسوية السياسية السلمية واضح جدا فنحن نعلم تماما أن الأتراك وحلفاؤهم لا يريدون أبدا أية حلول سلمية لأن هذه الحلول ستضع هذه المجاميع الخارجة عن القانون خارج حلقة السياسة الليبية وخارج الدولة الليبية وهم يرون أنهم يسيطرون على ليبيا الآن بقوة السلاح".
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