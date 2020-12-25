جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة التركية، اليوم الخميس، بدء تشغيل سد إليسو على نهر دجلة، بطاقته القصوى، والذى يخشى العراق من تأثيره على حصة البلاد من مياه المنطقة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال وزير الزراعة وشؤون الغابات التركى، بكر باكدميريلى، إن بلاده بدأت أمس الأربعاء توليد الكهرباء من محطة سد إليسو بسعتها القصوى. وقوبل مشروع إقامة السد بمعارضة من بعض النشطاء، وذلك لأنه تسبب فى رحيل نحو 80 ألف شخص عن 199 قرية فى المنطقة. وفى المقابل، أعربت سلطات العراق المجاور عن مخاوفها من أن تؤثر إقامة السد على إمدادات المياه من النهر إلى البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تبدأ تشغيل سد على نهر دجلة يثير مخاوف العراقيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.