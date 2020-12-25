ميركل : ألمانيا ستحدد موقفها من اتفاق بريكست فى 28 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن ألمانيا ستتمكن من تحديد موقفها من اتفاق الاتحاد الأوروبى حول التجارة مع بريطانيا بسرعة، مشيرة إلى أن الحكومة ستناقشه يوم 28 ديسمبر.





وقالت ميركل، اليوم الخميس، إن "الحكومة الاتحادية الألمانية، ستدرس نص الاتفاق باهتمام الآن، لكننا لن نبدأ من الصفر، حيث كانت المفوضية الأوروبية تطلع الدول الأعضاء على الأمور خلال عملية التفاوض"، بحسب قتاة "روسيا اليوم". وأَضافت: "إذن سنستطيع أن نحدد بسرعة ما إذا كان بإمكان ألمانيا تأييد نتائج المفاوضات التى وصلت اليوم". وأشارت إلى أن الحكومة ستبحث الاتفاق صباح الاثنين 28 ديسمبر الجارى. وكانت بريطانيا قد اتفقت مع الاتحاد الأوروبى على القواعد الجديدة للتجارة التى ستطبق بين الجانبين بعد انتهاء الفترة الانتقالية التى حددها اتفاق بريكست الذى توصلت إليه لندن وبروكسل العام الماضى.

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