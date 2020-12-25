الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير متعب بن عبد الله

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالمملكة وهي والدة الأمير متعب بن عبد الله بن سعود. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الديوان الملكي والذي نشرته صحيفة سبق السعودية. ونص البيان الصادر عن الديوان الملكي علي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ الجمعة الموافق 10 / 5 / 1442هـ. وختم الديوان بيانه قائلا: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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