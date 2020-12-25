صحيفة: إدارة بايدن تخطط لخفض تمويل برنامج الأسلحة النووية الأمريكي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تخطط لخفض تمويل برنامج تحديث القوات النووية للولايات المتحدة والحد من دوره في استراتيجية البنتاجون.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، الخميس، عن مسؤولين أمريكيين سابقين قولهم إن إدارة بايدن "تخطط لمراجعة البرنامج الوطني للتحديث النووي بقيمة 1.2 تريليون دولار بهدف خفض تمويل الأسلحة النووية والحد من دوره في استراتيجية البنتاجون".

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن وعد مرارا أنصاره خلال الحملة الانتخابية بخفض ما وصفه بـ"الإنفاق المفرط" للرئيس الحالي، دونالد ترامب، على الأسلحة النووية، كما انتقد قراره الخاص بتطوير أسلحة جديدة منتشرة بحرا بينها صاروخ مجنح يطلق من الغواصات.

وأضافت أنه من المرجح أن تعيد الإدارة القادمة النظر في قرار البنتاجون لتطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات منتشر برا تقدر قيمته حاليا بما يشمل الرأس النووي بـ 100 مليار دولار.

وقال أحد المسؤولين السابقين المتحدثين للصحيفة: "يجب علينا تحديث وسائلنا للردع. لكن لا يمكننا إنفاق المبلغ الذي تم تخصيصه الآن".

وأشارت مصادر لـ"وول ستريت جورنال" إلى أن تقليص دور الترسانات النووية في الاستراتيجية العسكرية سيتطلب تعزيزا لقدرات الأسلحة التقليدية.