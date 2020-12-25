البحرين تسجل 253 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 253 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 121 حالة لعمالة وافدة و115 حالة لمخالطين لحالات قائمة و17 حالة لقادمين من الخارج.
وذكرت الصحة البحرينية في بيان لها انها أجرت 9319 فحصا اليوم الخميس، منوهة انه تم تسجيل تعافي 137 حالة ليصل إجمالي المتعافين في البلاد منذ بداية الجائحة الي 88963 حالة.
كما قالت إن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 13 حالة والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 38 حالة.
ويشار الي ان منظمة الصحة العالمية أعلنت أن منطقة شرقي المتوسط تخطت الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا مع تسجيل انخفاض في الإصابات والوفيات بمعظم الدول هناك.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري في اجتماع عبر الفيديو للمكتب الإقليمي للمنظمة: "حسب البيانات لاحظنا انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات في معظم دول الإقليم، وبالتالي يمكن القول إننا تخطينا الموجة الثانية".
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