الآن عبر نظام نور نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442

شهدت عملية البحث عن نظام نور لمعرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 إقبالاً متزايداً من جانب أولياء الأمور والطلاب لمعرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442، وذلك بعد أن انتهي السادة المعلمين من القيام برفع درجات الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول على بوابة نظام نور، وذلك وفق التعليمات التي أرسلتها وزارة التعليم إلى السادة المعلمين بشأن رصد درجات اختبارات الطلاب في الفصل الدراسي الأول 1442 أول بأول، حتى يتسنى للسادة أولياء الأمور معرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442.

خطوات الاستعلام عبر نظام نور عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442:-

أتاحت وزارة التعليم للسادة أولياء الأمور، معرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 عبر نظام نور والبحث عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442، حيث يمكن اتباع الخطوات التالية:-

1- الدخول على موقع نظام نور .

2- القيام بكتابة اسم المستخدم ورقم الهوية ورمز التحقق.

3- يمكن معرفة كافة التفاصيل الأخرى من خلال متابعة الصورة التالية:-

ولقد شهد العام الدراسي الجاري في المملكة العربية السعودية ولأول مرة استخدام التعليم الإلكتروني عن بعد بدلاً من التعليم الحضوري للمدارس، حيث قامت وزارة التعليم في المملكة بإنشاء منصة مدرستي، والتي بمثابة مدرسة حقيقة يحضر فيها الطلاب الحصص الخاصة بالمناهج الدراسية في مواعيد محددة، ويقوم السادة المعلمين بمتابعة حضورهم، وأيضاً يتم إعطاء الطلاب الواجبات المدرسية ورفع إجابتها على منصة مدرستي لكي يقوم السادة المعلمين بتصحيحها ومنح الطلاب الدرجات الخاصة بتلك الواجبات، ثم رفع هذه الدرجات على نظام نور.

وبذات الطريقة تم عقد اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442 عبر منصة مدرستي للمدارس الحكومية والمنصات الأخرى بالنسبة للمدارس الدولية والخاصة، ثم تم تصحيحها ورفع الدرجات على نظام نور للنتائج، حتي يستطيع الطلاب والسادة أولياء الأمور ومن خلال حساباتهم التي يمتلكونها عبر نظام نور من الدخول على موقع نظام نور لمعرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442.

ووفقاً للتقويم الدراسي في المملكة للعام 1442 فإن إجازة منتصف العام سوف تبداً اعتباراً من يوم 31/12/2020، ولمدة أسبوعين، ثم يتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بعد أسبوعين، غير أنه حتى الآن لم تعلن وزارة التعليم هل سيكون الفصل الدراسي الثاني حضورياً أم عن بعد.

وأخيراً فإنه يجب على الطلاب الراغبين في معرفة درجاتهم القيام بالدخول الآن على نظام نور لمعرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442.