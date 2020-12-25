رابط نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد وأهم مميزات النظام

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد1442، يعتبر نظام فارس للخدمة الذاتية من أهم الأنظمة الإلكترونية التي قامت بتقديمها وزارة التربية والتعليم السعودية لكوادرها كافة،التي تعمل بداخل الوزارة بما في ذلك الإداريين، والمعلمين وغيرهم، وكل المتخصصين التربويين، ويحتوي نظام فارس علي كافة المحتويات التي من الممكن أن يحتاج إليها أي من العاملين في المؤسسات التعليمية، ويمكن الوصول والتسجيل في نظام فارس من خلال الرابط الذي قدمته وزارة التربية والتعليم .

رابط نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد

لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بتقديم الخدمات الإلكترونية لكل العاملين في مؤسساتها التعليمية، وذلك من أجل تبسيط كل إجراءاتهم، ويمكن من خلال رابط نظام فارس أن تتم الموافقة من قبل الوزارة علي طلبات محددة وفي أسرع وقت وبدون أي تعب أو مجهود .

وتتمكن من تسجيل الدخول عن طريق هذا الرابط sshr.moe.gov.sa

ومن الممكن أيضا الدخول إلي نظام الخدمة الذاتية عن طريق الرابط moe.gov.sa/ar/Registration.aspx

من الممكن لكل من يعمل داخل المؤسسات التعليمية المختلفة الدخول إلي نظام فارس الإلكتروني بكل سهولة ويسر، ويمكن أيضا الاستفادة من الخدمات الذي يقدمها، وذلك عن طريق الدخول علي الرابط السابق.

ثم قم بالضغط علي الدخول إلي الخدمة الذاتية .

ثم سوف تظهر لك صفحة لتسجيل بياناتك والرقم السري الخاص بك، قم بتسجيل البيانات صحيحة.

وبعدها قم بإدخال الرقم المرئي المعروض أمامك .

ثم اختر تسجيل دخول المستخدم .

سوف تظهر لك خدمة الموقع، استعلم عن الخدمة التي تريد.

خطوات تسجيل الدخول إلي نظام الخدمة الذاتيةمميزات نظام فارس للخدمة الذاتية الجديد

لقد قام العديد من المعلمين والإداريين، والعاملين في مختلف المؤسسات التعليمية باستخدام نظام فارس للخدمة الذاتية، وذلك لما يتمتع به من مزايا عديدة، وأهم هذه المزايا :

موقع مجاني، ولا يحتاج شئ سوي توفير خدمة الإنترنت فقط .

يمكن عرض والتحقق من جميع البيانات الشخصية الخاصة بالعاملين .

يعرض نظام فارس كل ما يهم جميع التربويين في الدولة .

يمكننا نظام ارس من معرفة الراتب الشهري، والمكافأة، ومعرفة أيضا رصيد الإجازات .

يقدم لك النظام إمكانية الحصول علي موافقة للإجازة والمتطلبات الأخري، دون اللجوء للطرق التقليدية القديمة .

يتمكن النظام من عرض سجلات التوظيف للموظفين،ومن الممكن تقديم أي طلب عن طريق الدول إلي الموقع فقط .