البعثة الأممية : ملتزمون بمساعدة الليبيين وإنهاء التدخلات الخارجية

جدة - نرمين السيد - أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، التزامها بمساعدة الليبيين فى بناء دولتهم الموحدة والقادرة، والعمل مع الجميع من أجل حماية الشعب الليبى وثرواته، وتحقيق الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الوطنية، واستعادة سيادة البلاد وإنهاء التدخلات الخارجية.





جاء ذلك فى بيان أوردته "بوابة الوسط" الليبية اليوم الخميس لتهنئة الليبيين بالذكرى الـ69 للاستقلال حيث شددت البعثة على أهمية البناء على التقدم الإيجابى الذى حققه الليبيون فى المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال والمضى قدماً فى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر فى الجوانب الاقتصادية. وقالت البعثة "إن الليبيين يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية، وهم على مسافة عام واحد من الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر العام 2021، بحسب ما تضمنته خارطة الطريق التى توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى. ودعت البعثة إلى توحيد الجهود والتطلع إلى مستقبل مشرق ينعم فيه أبناء الشعب الليبى العزيز بالسلام والرخاء والازدهار.

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