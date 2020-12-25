الآن منتج آهل بالتقسيط الميسر بدون فوائد ولا كفيل بتمويل 60 ألف لدى بنك التسليف

الآن منتج آهل بالتقسيط الميسر حيث بنك التسليف والادخار السعودي المعروف اليوم باسم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة وفر تمويل بفترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات لتسهيل سداد الأقساط الشهرية وذلك دعم للمقترضين من أجل الأنتظام في السداد وفر بنك التنمية الاجتماعية دليل الخدمات الإلكترونية لإنجاز السداد الإلكتروني بدون الذهاب إلى فروع بنك التنمية الاجتماعية بل من التزاحم على مكاتب العمل بالبنك كما أمتاز منتج آهل بأنه تمويل ميسر بدون فوائد أو رسوم إضافية مالية عند السداد حيث يعطي القرض تمويل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل ويتم تسديد نفس المبلغ بلا أرباح ويمنح القرض لموظفي الحكومة بدون موافقة الكفيل والتقديم الآن على قرض آهل إلكتروني عن طريق رابط التقديم على تمويل منتح آهل التمويلي الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية في كافة فروع المملكة العربية السعودية يمكن الآن الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية حيث وفر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية دليل الخدمات الإلكترونية من خلال رقم خدمة العملاء في البنك بالرقم الموحد الثابت 920008002 وذلك لكي يتم توفير المجهود في الوقت الراهن وحماية المواطنين في البلاد ومن أجل تحقيق الهدف الأساسي هو الأنتظام في سداد أقساط بنك التنمية الاجتماعية فيتم استخدام دليل الخدمات الإلكترونية في سداد الأقساط عبر الإنترنت لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعوديةأهم مزايا قرض منتج آهل بالتقسيط الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة
- قرض منتج آهل بالتقسيط الميسر لمدة خمس سنوات فهو من أطول فترات السداد لخدمة المواطن السعودي
- منتج آهل مع أحكام الشريعة الإسلامية يتوافق ولا يتعارض معه عند طلب التمويل
- منتج آهل التمويلي الميسر يشمل تمويل للأسرة وكنف والترميم
- قرض آهل بتمويل 60 ألف ريال سعودي
- منتج آهل يتميز بأنه تمويل بدون فوائد أو رسوم إضافية عليه
- بدون كفيل للعاملين في القطاع الحكومي يتم الحصول على قروض ميسرة لمنتج آهل
- عمر المقترض من 18 سنة ولا يزيد عن 55 سنة للحصول على منتج آهل التمويلي الميسر
- يصل عمر المقترض من المتقاعدين 70 عام فقط
- يمنح قرض منتج آهل للمواطن السعودي الجنسية
- الحد الأدنى للراتب الشهري يساوي 2000 ريال سعودي لمنح قرض آهل
- شرط أساسي وهام موافقة الكفيل ولكن لا يحتاج لكفيل العامل بالحكومة السعودية طبقاً لنموذج 105 في بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم بنك التسليف والادخار السعودي سابقاً
- لا يمنح قرض آهل لمن له مصادر تمويل أخرى أو عليه قروض تمويلية أخرى مستحقة
- يلتزم المقترض على سداد التمويل من منتج آهل في المواعيد المحددة بأنتظام في السداد مع توفير الضمانات والمستندات المطلوبة لذلك
- على المواطن السعودي المتقدم للقرض توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة والتقديم الإلكتروني بالدخول على الموقع الرسمي لقرض منتج آهل في بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية
- بعد طلب التقديم الإلكتروني وأختيار التمويل المناسب للمقترض يتم تعبئة نموذج التقديم الإلكتروني
- كتابه أسم طالب التمويل والراتب الشهري ومبلغ التمويل المناسب للمقترض بحد أقصى 60 ألف ريال سعودي ثم إرسال الطلب وأنتظار الرد عليه
- بعد توافق الشروط الواجبة للحصول عليه يتم موافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
- يمنح بنك التنمية الاجتماعية المعروف أيضاً سابقاً باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية إعفاء لباقي أقساط قروض بنك التسليف السعودي وذلك من خلال تقديم طلب بعدم القدرة على سداد أقساط بنك التسليف وقد منحت الحكومة السعودية بأمر ملكي من الملك سلمان بن آل سعود حفظه الله الكثير من الإعفاءات للمواطنين في بنك التنمية الاجتماعية وصل ذلك 39 ألف عميل سعودي لم يستطيع سداد باقي القروض التمويلية
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