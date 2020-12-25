الآن منتج آهل بالتقسيط الميسر بدون فوائد ولا كفيل بتمويل 60 ألف لدى بنك التسليف

الآن منتج آهل بالتقسيط الميسر حيث بنك التسليف والادخار السعودي المعروف اليوم باسم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة وفر تمويل بفترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات لتسهيل سداد الأقساط الشهرية وذلك دعم للمقترضين من أجل الأنتظام في السداد وفر بنك التنمية الاجتماعية دليل الخدمات الإلكترونية لإنجاز السداد الإلكتروني بدون الذهاب إلى فروع بنك التنمية الاجتماعية بل من التزاحم على مكاتب العمل بالبنك كما أمتاز منتج آهل بأنه تمويل ميسر بدون فوائد أو رسوم إضافية مالية عند السداد حيث يعطي القرض تمويل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل ويتم تسديد نفس المبلغ بلا أرباح ويمنح القرض لموظفي الحكومة بدون موافقة الكفيل والتقديم الآن على قرض آهل إلكتروني عن طريق رابط التقديم على تمويل منتح آهل التمويلي الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية في كافة فروع المملكة العربية السعودية يمكن الآن الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية حيث وفر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية دليل الخدمات الإلكترونية من خلال رقم خدمة العملاء في البنك بالرقم الموحد الثابت 920008002 وذلك لكي يتم توفير المجهود في الوقت الراهن وحماية المواطنين في البلاد ومن أجل تحقيق الهدف الأساسي هو الأنتظام في سداد أقساط بنك التنمية الاجتماعية فيتم استخدام دليل الخدمات الإلكترونية في سداد الأقساط عبر الإنترنت لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

قرض منتج آهل بالتقسيط الميسر لمدة خمس سنوات فهو من أطول فترات السداد لخدمة المواطن السعودي

منتج آهل مع أحكام الشريعة الإسلامية يتوافق ولا يتعارض معه عند طلب التمويل

منتج آهل التمويلي الميسر يشمل تمويل للأسرة وكنف والترميم

قرض آهل بتمويل 60 ألف ريال سعودي

منتج آهل يتميز بأنه تمويل بدون فوائد أو رسوم إضافية عليه

بدون كفيل للعاملين في القطاع الحكومي يتم الحصول على قروض ميسرة لمنتج آهل

عمر المقترض من 18 سنة ولا يزيد عن 55 سنة للحصول على منتج آهل التمويلي الميسر

يصل عمر المقترض من المتقاعدين 70 عام فقط

يمنح قرض منتج آهل للمواطن السعودي الجنسية

الحد الأدنى للراتب الشهري يساوي 2000 ريال سعودي لمنح قرض آهل

شرط أساسي وهام موافقة الكفيل ولكن لا يحتاج لكفيل العامل بالحكومة السعودية طبقاً لنموذج 105 في بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم بنك التسليف والادخار السعودي سابقاً

لا يمنح قرض آهل لمن له مصادر تمويل أخرى أو عليه قروض تمويلية أخرى مستحقة

يلتزم المقترض على سداد التمويل من منتج آهل في المواعيد المحددة بأنتظام في السداد مع توفير الضمانات والمستندات المطلوبة لذلك

على المواطن السعودي المتقدم للقرض توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة والتقديم الإلكتروني بالدخول على الموقع الرسمي لقرض منتج آهل في بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

بعد طلب التقديم الإلكتروني وأختيار التمويل المناسب للمقترض يتم تعبئة نموذج التقديم الإلكتروني

كتابه أسم طالب التمويل والراتب الشهري ومبلغ التمويل المناسب للمقترض بحد أقصى 60 ألف ريال سعودي ثم إرسال الطلب وأنتظار الرد عليه

بعد توافق الشروط الواجبة للحصول عليه يتم موافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

يمنح بنك التنمية الاجتماعية المعروف أيضاً سابقاً باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية إعفاء لباقي أقساط قروض بنك التسليف السعودي وذلك من خلال تقديم طلب بعدم القدرة على سداد أقساط بنك التسليف وقد منحت الحكومة السعودية بأمر ملكي من الملك سلمان بن آل سعود حفظه الله الكثير من الإعفاءات للمواطنين في بنك التنمية الاجتماعية وصل ذلك 39 ألف عميل سعودي لم يستطيع سداد باقي القروض التمويلية

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أهم مزايا قرض منتج آهل بالتقسيط الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكةأهم شروط قرض منتج آهل بالتقسيط الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكةرابط وطريقة التقديم على قروض ميسرة من منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة