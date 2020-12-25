مطعم لو فير Le vert وأسعار الطعام والمنيو والتواصل

مطعم لو فير وأسعار الطعام والمنيو، قليلة هي المطاعم الراقية بالسعودية، وأشهرها هو مطعم لو فير أو مطعم Le vert المبني على طراز راقي وأجواء مميزة تعكس مدى روعة المكان وخاصة الموسيقى التي تعمل بالمكان التي تزيد الشعور بالراحة والاستمتاع بالمكان، كما أنه يقدم أشهر وجبات الطعام وألذها ومعها يحضر أنواع عديدة من المقبلات والحلوى والسلطات، ونقدم منيو مطعم لو فير للجميع ليسهل الإطلاع عليه.

قائمة طعام مطعم لوفير والأسعار

جزء وجبات الفطور

حمص الثنائي سعره 38 ريال.

منقوشة بالزعتر سعرها 40 ريال.

وافل سعره 42 ريال.

سلة منوعة من معجنات الصباح سعرها 47 ريال.

بيض عيون سعره 49 ريال.

بيض بيندكت سعره 50 ريال.

شكشوكة سعرها 51 ريال.

بان كيك بالزبدة سعره 52 ريال.

مروحين ديك رومي سعره 52 ريال.

بيض مسلوق تركي سعره 53 ريال.

كريب نباتي سعره 53 ريال.

كروك مدام سعره 55 ريال.

بيض مخفوق سعره 57 ريال.

عيش تورتيلا بأربع أنواع جبن سعره 59 ريال.

توست مع جبنة بوراتا سعره 61 ريال.

ساندوتش جبنة بافلو سعره 65 ريال.

بيض شمندر سعره 66 ريال.

جزء السلطات

سلطة ورقيات سعره 46 ريال.

سلطة كينوا سعره 56 ريال.

سلطة سيزر المكسيكية سعره 57 ريال.

جزء الوجبات الأساسية

بورك سبانخ سعره 49 ريال.

دجاج مشوي بالتورتيا سعره 64 ريال.

بوراتا على الخبز سعره 67 ريال.

برجر لحم بالتوست سعره 69 ريال.

ساندوتش شنيتزل سعره 75 ريال.

باستا بولونيز سعره 82 ريال.

الروزيتو سعره 86 ريال.

ساندوتش ستيك سعره 90 ريال.

أضلاع بقى مشوية سعره 116 ريال.

جزء المقبلات

بطاطس برافس سعره 36 ريال.

برجر كينوا سعره 44 ريال.

قطع دجاج سعرها 46 ريال.

رقائق كروكيت سعره 57 ريال.

روك الروبيان سعره 64 ريال.

عنوان مطعم Le vert

ومكان مطعم لو فير في الرياض بالمحمدية، ومواعيد عمل لو فير من الثالثة عصرًا حتى الواحد صباحًا.

الاتصال على مطعم لوفير

يمكن التواصل مع مطعم لوفير هاتفيًا من خلال الاتصال على 906506055966.