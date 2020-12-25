تخفيضات جراند مارت الدمام لنهاية العام حتى 29/12

تخفيضات جراند مارت الدمام، يقدم جراند مارت الدمام أفضل عروض نهاية العام للأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تستمر عروض جراند مارت الدمام حتى يوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2020 وبدأت منذ يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر، ويقدم العروض على مختلف الاحتياجات المنزلية من أطعمة وملابس وأجهزة كهربية والكثير والكثير.

عروض ماركت جراند مارت الدمام

من أفضل ما يميز جراند مارت الدمام بأن عروض جراند مارت الدمام لنهاية العام تشمل جميع طلبات وحاجات المنزل منها:

عروض جراند مارت للأطعمة

فلفل أخضر كيلو سعره 1.95 ريال.

جزر كيلو سعره 1.95 ريال.

ثوم خيشة سعرها 1.95 ريال.

جذور شمندر كيلو سعره 1.95 ريال.

يقطين كبير كيلو سعره 1.95 ريال.

باذنجان أسمر كيلو سعره 1.95 ريال.

بطاطس كيلو سعرها 1.95 ريال.

يوسفي باكستاني كيلو سعره 2.95 ريال.

موز فلبيني كيلو سعره 3.75 ريال.

تفاح أحمر كيلو سعره 5.95 ريال.

سمك سردين كيلو سعره 1.95 ريال.

لحم بقري بدون عظم كيلو سعره 28.95 ريال.

لحم بقري سعودي كيلو سعره 20.95 ريال.

كيت كات 2 أصبع علبة سعرها 28.95 ريال.

نستلة نسكويك وزن 375 جرام سعره 17.95 ريال.

نسكافيه جولد داكن عبوة سعرها 38.95 ريال.

نسكافيه 3*1 كلاسيك سعره 25.95 ريال.

نستلة قهوة كريمة سعره 13.95 ريال.

بودرة ماجي جوز الهند سعره 13.95 ريال.

ماجي نودلز دجاج سعرها 10.95 ريال.

نوتيلا وزن 630 جرام بسعر 19.95 ريال.

عسل طبيعي ساري وزن 500 جرام بسعر 15.95 ريال.

حليب كامل بوني وزن 430 جرام سعره 196 ريال.

شاي ليبتون وزن 29.95 ريال.

شوفان أبيض العلالي سعره 3.95 ريال.

دالدا وزن 500 جرام سعره 6.95 ريال.

كاتشب هاينز سعره 5.95 ريال.

نودلز اندومي وزن 80 جرام سعره 43.95 ريال.