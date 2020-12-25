أسعار طعام مطعم مومو هت وفروع المطعم بالسعودية

أسعار طعام مطعم مومو هت، تتواجد نسبة بسيطة من المطاعم الراقية والمبنية على أعلى مستوى في المملكة العربية السعودية، ويعتبر مطعم مومو MoMo من مطاعم المملكة العربية السعودية الراقية المشهورة بجوها الرائع والذي يبعث على الزائرين الشعور بالاستجمام والراحة، فإن أفضل ما يميز مطعم مومو هو تقديمه لباقة من ألذ المأكولات والحلويات والمشروبات بالسعودية، كما أنهم يوفرون قائمة أسعار مطعم مومو على الانترنت لسهولة التواصل مع المطعم وطلب الطعام.

فروع مطعم مومو

يتواجد مطعم مومو في الرياض على طريق الملك عبد العزيز بالربيع في المملكة العربية السعودية.

مواعيد عمل مطعم مومو

يبدأ المطعم العمل من السادسة مساءً حتى الثانية عشر إلا ربع مساءً.

رقم هاتف مطعم مومو

التواصل مع مطعم مومو الاتصال على 966112013110.

منيو مطعم مومو

دجاج كرسبي سعره 24 ريال سعودي.

دجاج محمر بالعسل سعره 40 ريال سعودي.

سمك الصويا سعره 48 ريال سعودي.

سمك سويت آند ساور سعره 50 ريال سعودي.

أضلاع شورت ريب سعره 65 ريال سعودي.

مومو كريستال بالخضار سعره 25 ريال سعودي.

مومو سبانخ وجبنة سعر 25 ريال سعودي.

جيوزا فطر سعره 27 ريال سعودي.

مومو دجاج بالكزبرة سعره 28 ريال سعودي.

مومو بكين الدجاج سعره 28 ريال سعودي.

جيوزا بريكست مدخن سعره 30 ريال سعودي.

جيوزا لحم بقري سعره 30 ريال سعودي.

جيوزا جمبري سعره 33 ريال سعودي.

مومو جمبري ومشروم سعره 33 ريال سعودي.

جيوزا بريكست وبصل مكرمل سعره 30 ريال سعودي.

مانشو خضار شوربة سعرها 17 ريال سعودي.

مانشو دجاج شوربة سعرها 23 ريال سعودي.

شنغهان دمبلينج شوربة سعرها 23 ريال سعودي.

توم يوم كونج شوربة سعرها 25 ريال سعودي.

سلطة سوم توم سعرها 20 ريال سعودي.

حبات ذرة مقرمشة سعرها 20 ريال سعودي.

سبانخ مقرمشة سعره 20 ريال سعودي.

باذنجان مقرمش سعره 20 ريال سعودي.

ادمامي سعره 22 ريال سعودي.

فاصولياء خضراء خضراء مقلية سعرها 28 ريال سعودي.

لفائف سبانخ بالجمبري سعرها 33 ريال.

باو الدجاج سعره 23 ريال سعودي.

باو الشورت ريب سعره 27 ريال سعودي.

موز مكرمل سعره 22 ريال سعودي.

دار سان آيس كريم سعره 23 ريال سعودي.

باو كسترد سعره 25 ريال سعودي.

مونشي سعره 34 ريال سعودي.

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