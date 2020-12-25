بريطانيا.. أكثر من نصف مليون شخص تلقوا لقاح فايزر ضد كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، أن أكثر من 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" ضد فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان: "نشرت الحكومة اليوم أرقاما توضح أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بين 8 ديسمبر و 20 ديسمبر في المملكة المتحدة هو 616.933".
وكانت بريطانيا أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف "فايزر-بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البريطانيّة اكتشافها حالتين من سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا "مقلقة للغاية"، لأنّها "أكثر عدوى"، قائلةً إنّ مصدرها هو جنوب إفريقيا، وفرضت "على الفور" قيودًا على السفر مع هذا البلد.
وقال وزير الصحّة مات هانكوك، إنّ هذه السلالة الجديدة المُتحوِّرة تُشكّل "مصدر قلق كبير لأنّها أكثر عدوى، ويبدو أنّها تحوّرت أكثر من السلالة الجديدة التي كانت اكتُشِفت في المملكة المتحدة".
وأضاف أن الأشخاص الحاملين لهذا الفيروس والذين أتوا من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة، وأولئك الذين كانوا على اتّصال بهم، قد وُضعوا في حجر صحّي.
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