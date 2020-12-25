جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.



جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. ووفقا لـ"واس"، فإنه سيصلى على والدة الأمير اليوم الجمعة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.





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