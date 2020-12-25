ننشر خطوات الحصول على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول عبر نظام نور 1442 برقم الهوية

نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول عبر نظام نور، يعتبر نظام نور من أرقى الأنظمة التعليمية التي تقدم عدة خدمات مميزة للطلاب في كافة المراحل الدراسية المختلفة، ومن أبرز تلك الخدمات هي تمكن الطالب من التعرف على نتائجه في الاختبارات بواسطة رقم الهوية، سواء كانت الاختبارات الشهرية أو السنوية، وليس هذا فقط، فإن نظام نور يقدم خدمة مميزة لأولياء الأمور وهي متابعة المستوى التعليمي لأبنائهم منذ انطلاق العام الدراسي، ويمكن أيضا أن يسجل به طلاب رياض الأطفال المستجدين، وذلك إلكترونيا من خلال المنازل، وهو يقدم خدمات للمعلمين أيضا، ونقدم لكم اليوم رابط وخطوات الحصول على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول عبر نظام نور، تابعوا معنا.

نتائج الاختبارات نظام نور 1442

شهد ذلك العام الدراسي الكثير من التوترات بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة السعودية وجميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي أدى إلى ضرورة تطبيق بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس، ومنها إطلاق بعض المنصات التعليمية التي تقدم خدمات رائعة للطلاب وأولياء الأمور ومنها شرح الدروس التعليمية عن بعد بواسطة نخبة متميزة من المعلمين، كما أنه قد تم البدء بالعمل بنظام نور التعليمي، والذي يقدم أيضا عدة خدمات متميزة للطلاب ومنها إمكانية الحصول على النتائج من خلال التواجد في المنزل وذلك عبر رابط نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول عبر نظام نور، وإليكم في الفقرة التالية خطوات الحصول على النتائج عبر نظام نور.

يجب أولا زيارة الرابط الرسمي لنظام نور من هنا. ثم أدخل اسم المستخدم. والان اكتب كلمة المرور. ثم انقر فوق تسجيل دخول. بعد تسجيل الدخول قم باختيار نتائج الاختبارات. والآن أضف رقم الهوية. ثم اكتب رمز التحقق. وأخيرا انقر الآن على عرض النتيجة.

خطوات الحصول على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول عبر نظام نور

تتواصل تسجيل اختبارات الطلاب من خلال منصة مدرستي التعليمية التي تم انشائها خصيصاً للمساعدة الطلاب سواء للتعليم عن بعُد او من خلال تسجيل اختباراتهم النهائية، علماً على ان نظام نور تم تفعيله عقب ماتم تفعيل مدرستي لمساعدة جميع الطلاب للاطلاع على نتائجهم فى ميعاد سنتابعه مع حضراتكم على راس الساعة فور اعلانه من قبل وزارة التعليم السعودي

يواصل طلاب المملكة العربية السعودية البحث حول نتائجهم على نظام نور برقم الهوية وذلك عقب اعلان التعليم السعودية على نشر نتائج طلاب المرحلة الابتدائية على مدار الساعات القليلة المقبلة لتسهيل مهمة استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية واسم الطالب الرباعي فى ظل مرعاه الاجرائات والتدابير الاحترازية المتبعة من وزارة الصحة السعودية، من خلال تقليل حد التجمعات داخل المدارس ونشر نتائج الطلاب على المواقع الرقمية.