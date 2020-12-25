تسجيل الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية 1442، نظام فارس هو احدي الأنظمة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ويقدم العديد من الخدمات إلى كافة العاملين في النظام التربوي من معلمين، وأدارين، ولكافة المؤسسات التعليمية بكل سهولة ويسر عن طريق الموقع إلكتروني الخاص بنظام فارس.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديدة، الخدمة الذاتية الجديدة من نظام فارس هي احدي فروع نظام فارس التابع لموارد البشرية ويهدف إلى تقديم خدمات افضل للمعلمين وتواصلهم مع وزارة التربية والتعليم، من حيث الوقت والجهد من خلال الضغط على الرابط المحدد على الموقع إلكتروني والدخول بخطوات محددة سنعرضها لكم مع اهم مميزات نظام فارس.

تسجيل الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية1442

توفر الخدمة الذاتية الجديدة من نظام فارس 1442 الوصول إلى اكثر عدد من المعلمين والمعلمات، والإداريين، والعاملين، للتواصل مع الإدارة ألتعليمه وصولهم إلى كافة الخدمات المقدمة والاستفادة بها، ومنها الاشتراك في الدورات التدريبية، والحصول على الموافقات الأزمة من الجهات المختصة دون الحاجة إلى الوصول إلى جهة الإدارة، يلزم الأمر على جميع العاملين التسجيل بنظام فارس إلكتروني، خطوات التسجيل.

يجب الدخول عل الخدمة الذاتية الموجودة على الرابط الخاص بنظام فارس. الضغط على الخدمة الذاتية. يجب تسجيل رقم الأبيان ويجب أن يكون مطابق لرقم الأبيان المسجل في نظام فارس. تسجيل رمز التفعيل كود التحقق المرسل على رقم الجوال. ثم تسجيل الدخول واختيار الخدمة المطلوبة.

من الخدمات المتوافرة على نظام فارس خدمة طلبات الصرف من المستودعات للمدارس.

يمكن الدخول على الرابط الخاص بخدمات الصرف.

يمكن التواصل من خلال رقم الواتس اب لمعرفة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمدرسة.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديدة 1442

نظام فارس التابع لوزارة الموارد البشرية يقدم العديد من الخدمات التي تسهل على المعلمين معرفة الرتبة الخاصة المستوى الوظيفي للمعلم ، ويمكن التعرف على مميزات نظام فارس الخدمة الذاتية.

هي خدمة إلكترونية مجانية. يمكن من خلاله الاستعلام عن الإجازات والسجل الوظيفي والمرتبات والحوافز والعلاوات والترقيات وغيرهم. يمكن معرفة الرقم الوظيفي من خلال خطوات أولا يجب الدخول إلى صلاحية الخدمة الذاتية للموظف، ثانيا الضغط على الاستعلامات واختيار السجل التعريفي، ثالثا الضغط على استعراض التفاصيل. الدخول على الدورات التدريبية في نظام فارس من خلال الخطوات الأتية.

الدخول على الموقع الرسمي لنظام فارس لإدارة الموارد البشرية.

الضغط على صلاحية بياناتي.

الضغط على البرامج التدربية.

يجب تسجيل البيانات الخاصة بالدورة التدريبية اهم البيانات جهة التدريب، موضع البرنامج التدريبي، نوع التدريب، الدولة والمدينة، تاريخ بداية ونهاية الدورة.

يجب التأكد من صحة البيانات.

أرفاق المرفقات الخاصة بالدورة التدريبية.

تسجيل الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية الجديدة 1442، واهم المميزات عبر موقع ثقفني.