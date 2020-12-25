الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية ١٤٤٢ في 6 خطوات

الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية يُعد هو الشغل الشاغل لكافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور اليوم في المملكة العربية السُّعُودية وخصوصًا بالمرحلة الابتدائية ؛ من أجل التعرف على نتائج الطلاب ، ولقد أشارت وزارة التربية والتعليم أنه يُوجد مجموعة من الخطوات التي يُمكن من خلالها إجراء استعلام إلكتروني مباشر عن نتائج الطلاب عبر نظام Noor ، وسوف يتم توضيح ذلك بالتفصيل فيما يلي.

الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية

بعد القيام بـ تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور في بداية العام الدراسي ؛ يترقب أولياء أمور والطلاب في المرحلة الابتدائية في المملكة الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الاختبارات النهائية 1442 هـ الفصل الدراسي الأول عبر رابط الاستعلام الإلكتروني نظام نور التعليم الرقمي السعودي ، ولقد تمت الإشارة إلى إمكانية إجراء ذلك عبر الخطوات التالية:

الولوج مباشرةً إلى رابط الاستعلام عن النتائج في نظام نور برقم الهُوِيَّة

تسجيل الدخول إلى حساب الطالب على نظام نور باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الأساسية المرتبطة بحساب الطالب على النظام.

إدخال رَقْم التحقق المرئي، ثم الضغط على إرسال.

سوف يتم هنا استقبال كلمة مرور في رسالة نصية قصيرة من أجل الدخول إلى خِدْمَات النظام على الهاتف الجوال.

عندما تظهر الصفحة الخاصة بالطالب على النظام، يتم الضغط على اسم الطالب فتح الصفحة الرئيسة لنظام نور.

يتم هنا الضغط على أيقونة (نتائج الطالب)، ثم إدخال رَقْم الهُوِيَّة الوطنية لولي الأمر بشكل صحيح.

الدخول إلى قائمة التقارير الشهرية الخاصة بالطالب، ومن هنا سوف يتم كل من الطالب وولي الأمر الاطّلاع على نتائجه كاملة.

استخراج نتائج طلاب ابتدائي منصة مدرستي

هناك طريقة أخرى توفرها وزارة التربية والتعليم السُّعُودية من اجل الحصول على نتائج اختبارات منصة مدرستي للطلاب، حيث يُمكن الاستعلام بشكل مباشر من خلال المنصة كما يلي:

الذَّهاب إلى الوقع الرسمي الخاصة بمنصة مدرستي https://schools.madrasati.sa

تسجيل الدخول إلى حساب الطالب عبر بيانات منصة مدرستي لحساب مايكروسوفت.

الضغط على علامة التبويب التي تحمل اسم (تقويم).

يتم الذَّهاب خِيار (إشعار درجات الفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ هـ).

هنا سوف يجد الطالب أو المستخدم بوجه عام مِلَفّ بصيغة بي دي إف PDF قابل للتحميل.

يتم هنا الضغط على المِلَفّ من أجل تنزيله على سطح المكتب للحاسوب.

هذا المِلَفّ يشمل تفاصيل الدرجات والتقييمات والتقويم الذي قد حصل عليه الطالب.

يُمكن القيام بـِ طباعة هذا المِلَفّ إذا رغب الطالب أو ولي الأمر في ذلك.

ختاما بعد التطرق غلى توضيح كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية ١٤٤٢ وطريقة الاستعلام عن النتائج عبر مدرستي أيضًا تجدر الإشارة غلى هذا العام الدراسي هو أول عام دراسي يتم به تطبيق نظام التعليم عن بعد بشكل كامل في العملية التعليمية وهي المرة الأولى أيضًا التي يتم بها إجراء اختبارات أون لاين للطلاب والطالبات في المملكة.