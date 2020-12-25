فيديو.. رقم لوحة سيارة "رائع" لرونالدو من دبي

حصل نجم البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، على لوحة سيارة من دبي بالإمارات، تحمل رقما وحروفا مميزة محببة له ويحفظها عشاقه عن ظهر قلب.

ونشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، مقطع فيديو يظهر لوحة السيارة المميزة التي حصل عليها رونالدو، والتي تحمل الرقم 7 وحرفي CR، وهي تمثل شعار اللاعب الشهير.

وقالت الصحيفة إن رونالدو يتواجد حاليا في دبي للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز "غلوب سوكر" الذي يقام الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من نجوم العالم، كما يقضي إجازة مع أسرته في المدينة.

وقبل أيام أفادت تقارير رياضية برغبة المسؤولين في يوفنتوس باستغلال شعور لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا بعدم الراحة مع "الشياطين الحمر"، وذلك لتقديم صفقة "تبادلية" بين اللاعب الفرنسي، وبين رونالدو.

وحسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن كبير الكتاب الرياضيين في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، ميغيل ديلاني، فإن المسؤولين بالنادي الإيطالي جادون في استغلال حالة عدم الراحة التي يشعر بها بوغبا في "أولد ترافورد" عبر تقديم عرض رسمي لضمه، نظير ذهاب رونالدو إلى مانشستر يونايتد.

واعتبر ديلاني أن "رونالدو لم يكن يمثل مشكلة حينما كان في أوج مستواه الفني والبدني، لكن تظهر تلك المشكلة الآن، وبصورة أكبر من أي وقت مضى، فيوفنتوس بات يفرض عليه أن يلعب بأسلوب معين".

وتبدو تصريحات ديلاني منطقية للبعض إذ يبلغ رونالدو من العمر 35 عاما، وهو اللاعب الأعلى أجرا في يوفنتوس، إذ يحصل على 30 مليون إسترليني سنويا، لكن عودته للتألق تجعل من الصعب اتخاذ قرار التخلي عنه مهما كانت المشكلات.