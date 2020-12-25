نظام نور للإدارة التربوية ومعرفة نتائج الطلاب برقم الهويه فقط عبارة عن نظام إلكتروني خدمي تابع لوزارة التربية والتعليم السعودية. يقدم نظام نور إمكانية معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية سواء النتائج الشهرية و النهائية للفصول الدراسية كما يتيح نظام نور بعض الخدمات للساده المعلمين تتمثل في حركة النقل الخارجي والداخلي ، وأيضا بعض الخدمات لأولياء أمور الطلاب لتسجيل الطلاب في المدارس وها نحن سنقدم في هذا المقالة نظام نور للإدارة التربوية ومعرفة نتائج الطلاب برقم الهويه فقط في المملكة العربية السعودية.

ما هو نظام نور ؟

نظام نور للإدارة التربوية هو نظام إلكتروني خاص بوزارة التربية والتعليم السعودي تم تطويره هذا النظام الإلكتروني ليتناسب مع التطورات و حجم احتياجات ومتطلبات السادة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وسهولة التعرف علي نتائج الطلاب برقم الهوية فقط.

حيث يتم تقديم كل هذه الخدمات من خلال نظام نور وتوفير الكثير من الوقت والجهد سواء كان على الطالب أو المعلم أو ولي الأمر، أيضا للحد من انتشار جائحة كورونا والحرص على سلامة المواطنين من الاختلاط.

لذلك يوفر نظام نور كل هذه الأمور من المنازل وعدم بذل الجهد إذا نظام نور هو نظام تعليمي يقدم العديد من الخدمات التعليمية المختلفة التي يحتاج إليها معظم المواطنين السعوديين ، أيضا يقدم نظام نور خدمة هائلة وهي إمكانيه الطالب من التقدم لاحد المدارس التعليمية دون الاضطرار من الذهاب إلى الإدارات المعنية بذلك مثل الإدارة التعليمية.

الخدمات التي يوفرها نظام نور للمواطن السعودي

يضم نظام نور الخدمات التعليمية لاحتوائه على البيانات الخاصة بالمراحل التعليمية للطلاب ويقدم لهم عدة الخدمات التعليمية الإلكترونية ، ومساعدة أولياء أمور الطلبة في الاهتمام بشأن تعليم أبناءهم من خلال الاستعلام أو التقديم لذلك يتميز نظام نور بتقديم العديد من الخدمات التعليمية وهي تتمثل في تلك الخدمات التالية:

يتيح نظام نور للمعلمين تسجيل بيانات الطلاب ومراجعتها بشكل إلكتروني كامل. التواصل مع أولياء أمور الطلاب من خلال برامج تواصل يتيحها نظام نور وإرسال نتائج أبناءهم الطلبة ليتعرف عليها أولياء أمور الطلبة. إمكانية تقديم بيانات الأطفال للتسجيل في الرياض الحكومي أو للالتحاق بالصف الأول إلكترونيا بواسطة نظام نور التعليمي. الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط في جميع المراحل التعليمية للطلاب. تعرف أولياء أمور الطلاب علي جميع نتائج أبناءهم الطلبة وقياس مستوى أبنائهم التعليمي والأخذ بالتحسين.

كيفية التسجيل في نظام نور التعليمي برقم الهوية فقط

أحيانا يتم نسيان بيانات التسجيل من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به وهنا يمكنك التسجيل في نظام نور برقم الهوية فقط من خلال هذه الطرق التي سنقدمها:

أولا يجب عليك الدخول إلي موقع نظام نور الإلكتروني. انقر على هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم؟ في خانة رقم الهوية قم بإدخال رقم هويتك الشخصية بشكل صحيح ، ثم بعد ذلك ادخل رمز التحقق الإلكتروني وبعد وضع البيانات في كل خانة اضغط على التالي. اضغط على خانة البحث من خلال معايير البحث المتاحة. ثم عليك اختيار الإدارة التعليمية واسم المدرسة التي تريدها وأيضا الصف الدراسي والضغط على أيقونة البحث. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني المسجل في موقع نور. ادخل إلى رسائل بريدك الإلكتروني اضغط علي الرابط الذي تم إرساله لك. أدخل كلمة المرور الجديد التي تريد إنشاءها. الضغط لتسجيل الدخول.

وبهذه الخطوات التي قدمناها يمكنك الدخول إلى حسابك في نظام نور برقم الهوية فقط في حالة نسيان كلمة المرور أو الاسم المستخدم في الحساب.

نظام نور و نتائج الطلاب برقم الهوية فقط

يمنح نظام نور التعليم إمكانية تعرف أولياء الأمور الطلبة والطلبة التعرف على نتائجهم الدراسية من خلال الدخول الي نظام نور الالكتروني ويمكن الحصول على النتائج الدراسية للطلاب من خلال عدة خطوات كالتالي:

تسجيل الدخول في الموقع الإلكتروني نظام نور التعليمي. اختيار عبارة (هل نسيت كلمة المرور) والضغط عليها. سيتم ظهور صفحة جديد داخل نظام نور وهي عبارة عن صفحة تحتوي على خانة فارغة تماما هنا يجب عليك كتابة رقم الهوية الشخصية. ستجد رقم أو رمز تحقق يتكون هذا الرقم من أربعة أرقام ضع هذا الرقم في الخانة التي تطلب رمز التأكيد ثم تنقر على التالي. ستظهر لك نتائج الطلاب برقم الهوية فقط ويمكنك التعرف علي النتيجة.

نظام نور للتعرف علي نتائج الطلاب برقم الهوية فقط في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية

يمكنك التعرف على نتائج المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للطلاب بواسطة نظام نور باتباع هذه الخطوات :