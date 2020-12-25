نظام فارس تسجيل دخول الخدمة الذاتية الجديد 1442 للمعلمين بالمملكة

يعتبر نظام فارس احد الأنظمة الإلكترونية الهامة التي تطلقها وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث تقوم بتقديمها إلى كافة الكوادر التعليمية بما فيهم الإداريين والمعلمين والمعلمات، ويقوم موقع فارس الخدمة الذاتية بخدمة المؤسسات التعليمية بجميع أنظمتها، حيث عن طريق رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الحصول على عدد من الخدمات الإلكترونية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كافة هذه الخدمات الإلكترونية.

نظام فارس، الرابط الجديد من اجل الدخول على موقع الخدمة الذاتية للمعلمين والمعلمات، حيث من خلال برنامج فارس يمكن الكشف على رواتب المعلمين والتقديم على الاجازات الاعتيادية والمرضية، وعن طريق نظام فارس الخدمة الذاتية يمكن يمكن الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، وأيضا بالإضافة إلى خدمات نظام نور للإدارة التربوية وغيرها من الأمور الإدارية التي يقدمها، ويعتبر برنامج نظام فارس احد المواقع الأهم بالمملكة التي يقدم خدمات كثيره لجميع موظفي وزارة التربية والتعليم، حيث من خلال نظام فارس تسجيل الدخول وعمل حساب شخصي عن طريق الرابط الجديد والاستمتاع بجميع الخدمات المقدمة من فارس الخدمة الذاتية تسجيل الدخول والتي يتم بشكل بسيط.

نظام فارس الخدمة الذاتية

من خلال الدخول على نظام فارس الجديد وعمل حساب شخصي، يمكن من خلاله التعرف على جميع الأخبار التي تخص الموظفين والمعلمين والمعلمات، ومنها تعديل بياناتي في نظام فارس وهذا سواء لمستخدم في الخدمة الذاتية أو من المستخدمين الجدد، وبعدها يمكن الاستفادة من هذه الخدمات الهامة المقدمة من نظام فارس الرابط الجديد، وسوف نتعرف على جميع الخدمات التي يقدمها فارس في السطور القادمة، وأيضا طريقة فتح حساب في نظام فارس الجديد.

طريقة فتح حساب نظام فارس الجديد

سوف نوضح لكم طريقة فتح حساب جديد في نظام فارس الخدمة الذاتية، وأيضا فتح حساب لمستخدم جديد من خلال صورة توضيحيه لطريقة فتح الحساب وهى كالتالي.

عليك أن تقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة، ويتم كتابتها في مكانها الصحيح من اجل فتح حساب جديد في نظام فارس، وأيضا الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين في المملكة، وبعد ذالك تقوم بتفعيل الحساب من خلال رقم السجل المدني الخاص بك.

خدمات يقدمها نظام فارس. الاستعلام عن كشف الراتب. وبيانات الموظف. وتقديم طلبات الإجازات. تعديل مدة الإجازة. قطع الإجازة. بيان خارج الدوام. بيان الانتدابات. الطلبات المعلقة.

أولا عليك الدخول على موقع نظام فارس الجديد.

تقوم بعدها بالدخول علي الخدمة الذاتية للتوظيف.

تقوم باختيار طلب التحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي.

انقر على كلمة إضافة.

بعدها سوف تظهر لك جميع البيانات الشخصية والتي يتوجب عليك التأكد من صحتها كلها، ثم الضغط علي موافق والتالي.

قم بإضافة المستندات المطلوبة عبر الضغط علي أيقونة إضافة مرفق.

خدمات مقدمه من نظام فارس الجديدالتحويل من الكادر الإداري للكادر التعليمي

دائما ما نجد العديد من الأشخاص يبحثون عن موقع فارس الخدمة الذاتية الجديد، لأنة احد المواقع الهامة التي تقدم افضل الخدمات الإلكترونية للموظفين والمعلمين في السعودية، ولهذا يعتبر احد اهم المواقع نظام فارس.