"آس" تنشر أهم تقارير ريال مدريد.. وصلاح "خارج الصورة"

لا ينسى عشاق ريال مدريد ما فعله رئيس الفريق، فلورنتينو بيريز، قبل عشرين عاما، حين تولي المسؤولية للمرة الأولى فبدأ على الفور تنفيذ سياسة "الجلاكتيكوس"، أو "حشد النجوم".

السياسة المثيرة اعتمدت على جلب لاعبين كبار بغرض تحقيق الإنجازات، ومعها جلب الاستثمارات، وهو الأمر الذي تحقق بشكل رائع بفضل أسماء مثل زين الدين زيدان ورونالدو ولويس فيغو وديفيد بيكهام وغيرهم.

تكرر الأمر ذاته مجددا بعد 9 سنوات حين جلب بيريز النجم كريستيانو رونالدو الذي حقق الكثير مع "الميرنغي"، ومن بعده إدين هازارد، بيد أن الأخير لم يصنع الفارق حتى الآن.

المهم.. أن سياسة حشد النجوم تبقى دائما المحرك لبيريز، وهو أمر شددت عليه صحيفة "آس" الإسبانية، التي نقلت عن "التقرير الاقتصادي" الأخير لريال مدريد، وما يقدمه من توضيح استراتيجية الفريق في الفترة المقبلة.

وحسب التقرير: "خلال الفترة بداية من 2000-2020، زادت أرباح ريال مدريد بمعدل سنوي بمتوسط قدره 9.6%، و(تعاظمت) قوة صورة النادي عن طريق الاستثمار في لاعبين كبار".

ماذا يعني ذلك؟ وأي تأثير سيحمله ذلك التقرير على تعاقدات "الميرنغي" المقبلة؟

تقول "إس" إن كل المؤشرات تؤكد نية استقدام الفرنسي كيليان مبابي الذي يتبقى له عام واحد مع باريس سان جرمان (ينتهي عقده في 2022) ويستطيع وقتها الرحيل بسعر مناسب.

ومع الفرنسي الشاب تضم القائمة إدواردو كامافينغا (رين)، وإيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند).

لكن تقرير "إس" المطول لم يشر من قريب أو بعيد إلى فكرة التعاقد مع المصري محمد صلاح، وهو أمر بدا غريبا بالنظر إلى التقارير الأخيرة التي أشارت مرارا إلى إمكانية رحيل نجم ليفربول، الذي تردد أنه بات لا يشعر بالسعادة خلال الفترة الأخيرة.

وكان صلاح قد عبر في مقابلة مع صحيفة "آس"، قبل أيام، عن إعجابه بالعملاقين ريال مدريد وبرشلونة، مما عزز تكهنات وسائل إعلام بريطانية برغبة المهاجم في الرحيل.

ومنذ تألقه اللافت مع ليفربول منذ انتقاله إلى "أنفيلد" صيف 2017، ومسألة انتقال صلاح إلى الدوري الإسباني، وتحديدا إلى أحد العملاقين ريال مدريد أو برشلونة تشغل بال الصحافة الرياضية الأوروبية.. والعربية أيضا.

وزادت جرعة الشائعات بعد فوز "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، حيث ربطت تقارير بين صلاح وبين الرحيل تحديدا إلى ريال مدريد، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، وقد لا يبدو قريبا بحسب تقرير "آس"، ووفقا لتصريحات صدرت قبل ساعات من معسكر ليفربول ذاته.

والخميس، قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن صلاح في حالة مزاجية جيدة وسعيدة، نافيا تقارير لوسائل إعلام عن رغبة النجم المصري في الرحيل عن النادي.

وأضاف كلوب: "نحن لا نتحدث أبدا عن عقود اللاعبين. صلاح في حالة مزاجية جيدة ويستمتع بوقته. هذا هو الشيء الأكثر أهمية.

"كان يضحك كثيرا اليوم (خلال التدريبات). قد تشبع أمور أخرى نهم الصحفيين للكتابة عنها لكن داخليا لا يوجد فعلا ما أقوله".

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في الانتصار 7-صفر على كريستال بالاس مطلع الأسبوع وسجل هدفين بعد أن شارك بديلا ليساعد متصدر الدوري الممتاز على مواصلة مستواه الرائع.