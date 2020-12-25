زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 144 كيلومترا. يشار إلى أن الفلبين تقع فى منطقة تعرف باسم "حلقة النار" فى المحيط الهادى حيث يحدث نحو 90% من الزلازل فى العالم.

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