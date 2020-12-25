أمريكا فى المركز الأول .. إصابات كورونا فى العالم تتجاوز 79 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول لأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 18.6 مليون، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 329 ألف حالة منذ بدء تفشى الوباء.

وسجلت البرازيل 190 ألف حالة وفاة جراء تفشى الوباء، وتجاوز إجمالى الإصابات 7.4 مليون إصابة حتى الآن.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، بنحو 147 ألف وفاة، وأكثر من 10.1 مليون إصابة منذ بدء تفشى الوباء، تليها المكسيك حيث تسبب فيروس كورونا فى وفاة أكثر من 121 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليون و362 ألفا.

وتحتل إيطاليا المرتبة الخامسة عالميا بالنسبة للوفيات، حيث سجلت نحو 71 ألف وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليونى إصابة منذ بدء تفشى الوباء.

وفى بريطانيا التى تحتل المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات، حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 63 ألف شخص، وبلغ إجمالى الإصابات فيها نحو 2.2 مليون إصابة حتى الآن، تليها فرنسا التى تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 62 ألف حالة، واقترب إجمالى الإصابات فيها من 2.6 مليون.

وفى إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا، تم تسجيل أكثر من 54 ألف حالة وفاة ومليون و1823 إصابة، تليها روسيا حيث سجلت أكثر من 51 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشى الوباء، ومليونين و934 ألف إصابة.