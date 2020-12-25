نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونغ سي كيون عن تسجيل 1241 إصابة بفيروس كورونا، ما يعتبر حصيلة يومية قياسية منذ بدء الجائحة في هذا البلد.

وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة حول محاربة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، إلى قفزة كبيرة في عدد الإصابات، سجلت في سجن توقيف بالعاصمة سيئول قبل يوم واحد.

وسجلت سلطات كوريا الجنوبية نحو 55 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 750 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.

وقد أعلنت كوريا الجنوبية عن توقيع صفقة مع شركتي "فايزر" و"يانسن" التابعة لـ "جونسون أند جونسون" لتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا. واشترت كوريا الجنوبية ما يكفي لتطعيم 16 مليونا من السكان.