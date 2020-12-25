نظام نور 1442 لنتائج الطلاب المركزي بالهوية الوطنية لشهادات الطلاب NOOR Results

نوفر رابط نظام نور 1442 لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية الرسمي للدخول المباشر إلي موقع نور بالهوية noor results لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) فور إطلاق وتفعيل موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري، حيث تتيح وزارة التعليم رابط نظام نور بالهوية الوطنية أو نظام نور بالسجل المدني بعد أن يتم الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات.

ويقوم موقع نور علي إحداث العديد من التحديثات من أجل النهوض والتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال استخدام المواقع الإلكترونية بهدف تقليل الوقت والجهد، ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم دخول موقع نور noor باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المتاح حالياً من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال للاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية، كما يمكنكم الإطلاع على خطة التقويم الدراسي الجديدة 1442 الزمنية، ومن يرغب في التعرف على خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نظام نور 1442

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية موقع نظام نور المركزي لخدمة العملية التعليمية ومنسوبي التعليم بمختلف تخصصاتهم، وقد تم ذلك بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة للتماشي مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الكريمة 2030، حيث يساعد موقع نور المركزي على نقل العملية التعليمية من البيئة التقليدية إلى البيئة الرقمية، وذلك من أجل التيسير علي الطلاب والطالبات وكذلك ولي الأمر، حيث يضم جميع الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب والمعلمين أيضاً.

ويقدم موقع نظام نور 1442 noor العديد من الخدمات الإلكترونية والتي منها إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من قبل أولياء الأمور أو قادة المدارس للالتحاق بالمدارس الابتدائية التي تخضع للنظام العام أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وفرصة التقديم علي الوظائف التعليمية المتاحة والتقديم علي حركة النقل الخارجية والداخلية بالنسبة للمعلمين والمعلمات، بالإضافة إلي تقديم الخدمات التربوية لكافة الطلبة السعودين سواء كانت إقامتهم بداخل المملكة أو خارجها.

ويعمل النظام علي إعطاء مزيد من الرقابة والدقة في عملية رصد درجات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل، وكذلك إنشاء التقارير سواء كانت تقارير إحصائية أو تقارير الإشراف أو تقارير حسن أو تقارير المتابعة وتقارير المعلمين وتقارير الدرجات، كل ذلك من خلال اختيار “التقارير” بالقائمة الرئيسية، وإليكم شرح طريقة الدخول للاستعلام عن نتائج نظام نور الموحد.

رابط موقع نور المركزي

يمكنكم الولوج إلي الموقع الرسمي لنظام نور المركزي من خلال الرابط الرسمي المرفق، ثم القيام بإدخال وتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة وهي (اسم المستخدم وكلمة السر)، ثم قم بإدخال رمز التحقق الذي يتكون من أربعة أرقام، ثم اضغط علي زر دخول أو enter)، ويجب العلم أنه في حال النقر على رابط نظام نور بالسجل المدني فقط سيتم تحويلك على الموقع الرئيسي لموقع نظام نور 1442 المركزي الرسمي المرفق بالتالي:

رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa). رابط نظام نور بالهوية الوطنية (noorresults.moe.gov.sa) “سيتم التحويل للموقع المركزي لحين تفعيل الموقع.

خطوات استخراج شهادات الطلاب “مدرستي”

من يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب اعن طريق منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من حساب الطالب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

توزيع درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم رسمياً عن آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) للتعليم عن بُعد الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442، ويمكنكم الآن التعرف على آلية توزيع الدرجات للطلاب والطالبات بكل مرحلة من المراحل الدراسية من خلال التالي:

يتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء (ثلاث مستويات للإتقان – مستوى واحد لعدم الإتقان) في كافة المواد الدراسية، أما عن تقويم التحصيل للطالب بالصفوف الدراسية بدايةً من الثالث وحتى السادس الابتدائي وتوزيع الدرجات لكل مادة من المواد الدراسية الفصل الأول، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الفيديو التالي:

أعلنت الوزارة عن تخصيص مائة درجة لكل مادة من المواد الدراسية يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً يتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الأول والثاني، إلى جانب تخصيص خمسون درجة لكل فصل دراسي يمكنكم على توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور 1442 من خلال الفيديو التالي:

أوضحت الوزارة آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب)، حيث يمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول من خلال الفيديو التالي:

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية في الوقت الحالي عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب الوزارة عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط لتوفيره لمتابعي موقع ثقفي، وبعد تسجيل دخول نظام نور بالبيانات الخاصة به لاستخراج الشهادات عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

يتم تعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في رقم الهوية أو اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول، وسيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال للطالب، وبعد التحقق من عملية تسجيل الدخول بنجاح، فبذلك يكون الطالب قد دخل إلى الصفحة الرئيسية للحساب الخاص به، ثم النقر على أيقونة “النتائج” وتعبئة رقم الهوية الوطنية، ثم الدخول إلى التقارير الشهرية مباشرةً.

ويتم الإطلاع على نتيجة طالب من حساب نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى حسابه في نظام نور بالهوية الوطنية ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض النتائج عبر نظام نور 1442 مباشرةً.

اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن المهام المطلوب تنفيذها أثناء فترة الاختبارات المقررة لمراحل التعليم عام وتتمثل في التالي:

استمرار تقديم البرامج الإثرائية والعلاجية للصفين الأول والثاني حتى نهاية الأسبوع الـ18 بواقع 3 ساعات لليوم الدراسي الواحد.

ضرورة تهيئة المعلم للطلاب قبل بدء الاختبارات بـ5 دقائق على الأقل وتعريفهم بآلية أداء الاختبار.

عدم تجاوز عدد المواد التي يتم اختبار الطالب بها عن مادتين يومياً.

الطلاب المتبعون دروسهم عن طريق البدائل التعليمية الأخرى ولا يمتلكون وسائل إلكترونية، يتم اختبارهم حضورياً بعد أخذ موافقة مدير التعليم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يتم اختبار الطلاب المنتظمين والمنتسبين شفوياً عن بعد في الأسبوع السادس عشر.

تتم الاختبارات النهائية عن بُعد لكافة الطلاب في الأسبوع السابع عشر والثامن عشر.

كما أعلنت وزارة التعليم أيضاً عن أنه يتم استلام نسخة من نماذج الأسئلة والإجابة لكافة المواد الدراسية بمراحل التعليم العام، إلى جانب متابعة سير عملية الاختبارات والتحقق والتأكد من سلامتها دون وجود أي مشاكل تواجه الطلاب والطالبات، ومتابعة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لإجابات الطلاب ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور المركزي، ويتم تدقيق عملية الرصد للتأكد من مطابقة كشوف الدرجات المُستخرجة من منصة مدرستي التعليمية مع الكشوف المستخرجة من نظام نور المركزي.

موقع نور لنتائج الطلاب 1442

يعد موقع نور حالياً من المواقع الهامة في مجال التعلم الإلكتروني بالمملكة، حيث يهدف إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتقديم خدماتها إلكترونياً، لما يُقدمه الموقع من خدمات تعليمية متنوعة، وتأتي نتائج الطلاب للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ضمن الخدمات التي يقدمها نظام نور المركزي الإلكتروني، ومنذ أن تم الإعلان عن النتائج والطلاب والطالبات وأولياء الأمور في ترددٍ دائم علي موقع نور الرسمي.

ويقدم الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم خدمة الاستعلام عن نتائج نظام نور بشكل مجاني للطلاب والطالبات برقم الهوية أو برقم السجل، ويوفر الموقع ميزة “الخصوصية” بحيث لا يمكن لأحد الإطلاع علي النتيجة الخاصة بك عبر موقع نور سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر فقط، ولا يملك هذه الميزة سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر، فمن خلال بوابة نظام نور يمكن الحصول علي درجات الاختبارات النهائية للطلاب وكذلك الأهالي في كافة مناطق المملكة، عن طريق موقع إلكتروني سهل الاستخدام ومتخصص في المجال التعليمي فقط.

وقد كان من نتائج سعي المملكة العربية السعودية عامةً، ووزارة التعليم السعودية بشكل خاص، إلي الارتقاء بجودة التعليم وتطوير النظام التعليمي بالمملكة، أن قامت بإنشاء موقع نظام نور الرسمي، من أجل تسهيل عملية التواصل بين الإدارات التعليمية والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وساعد ذلك علي توفير السرعة والدقة وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من الموقع بجميع فئاتهم، وأيضاً إتاحة عملية الاستعلام عن نتائج برنامج نور نتائج الطلاب والمعلمين.

خطوات معرفة الملاحظات علي مدرستك عبر نظام نور

يمكنك التعرف والإطلاع على الملاحظات الواردة علي المدرسة من خلال اتباع الخطوات التالية علي نظام نور الإلكتروني:

اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع نور المركزي.

اختيار التقارير.

تقارير المتابعة.

شاشة متابعة العمليات.

اختر تفصيلي.

اختر مستوي التقرير الطلاب أو المعلمين أو الصفوف والفصول.

تحديد نوع التقرير.ثم الضغط علي زر عرض.

ويتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية فقط أو بالسجل المدني من خلال وزارة التعليم السعودية للتسهيل علي الطلاب والطالبات، ويمكنكم الآن الإطلاع على جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول، وبعد الانتهاء من فترة الاختبارات، يتم إطلاق نظام نور بالهوية المركزي، من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط noor من خلال الرابط المباشر الذي سيتم إرفاقه فور تدشينه من قبل وزارة التعليم عام، ويأتي ذلك تلبيةً لرغبات الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي

تم الإعلان عن فتح الفصل الدراسي الثاني لمدارس المقررات بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الاستعداد لتجهيز المواد والشعب لتسجيل الطلاب في نظام نور المركزي، ويتم إضافة ملف الطالب من جانب مدير المدرسة، ويقوم المدير بتفعيل الملف من أجل تمكين الطالب من الدخول إلي النظام وإجراء المهام المطلوبة منه.

ويقدم موقع نور الإلكتروني الجدول المدرسي للطلاب، وجدول اختبارات منتصف العام واختبارات نهاية العام، حيث يمكن للطالب الإطلاع علي جدول الاختبارات الخاص به والمواعيد المتعلقة به من حيث توقيت بدء الامتحان ونهايته، وبعد الانتهاء من الاختبارات يتم عرض نتائج نظام نور نتائج الطلاب برقم السري واسم المستخدم، ومن هنا نوافيكم بأخر أخبار نظام نور المركزي.

مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول، أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن ييسر لكم سُبل النجاح، ومواصلة مسيرة العلم والتعلم، لتحققوا طموحاتكم وآمالكم،فثقة ولاةَ أمرنا -حفظهم الله- بكم كبيرة في بناء الوطن.

تحديث: نظراً لزيادة الاستفسارات حول طريقة توليد كلمة السر لحسابات الطلاب وأولياء الأمور، فقد قمنا بتوفيرها لكم، فبعد أن تقوم باتباع رابط دخول نظام نور المباشر المرفق، قم باختيار شؤون الطلاب، ثم اختيار أيقونة الطلاب/الطالبات، توليد كلمات سر المستخدمين، وهذه الخطوات خاصة بالطلاب، أما عن أولياء الأمور، يمكنهم الدخول علي شؤون الطلاب، ثم أولياء الأمور، ثم توليد كلمات سر المستخدمين عبر موقع نظام نور المركزي.

تقديم بلاغ دعم فني في نظام نور المركزي

في حال الرغبة في تقديم بلاغ دعم فني في نظام نور يرجي اتباع الخطوات الآتي، والتي تتمثل في اختيار القسم المناسب عند تقديم البلاغ الفني، ثم كتابة المشكلة بشكل واضح ومكتمل البيانات، متابعة البلاغ من خلال أيقونة متابعة البلاغات، وعندما تكون مفتوحة فهذا يعني أنه لم يتم الرد، أما إذا كانت مغلقة، فهذا يدل علي أنه قد تم الرد عليها،

وحتي تتمكن من مشاهدة نتيجة البلاغ، قم بالضغط علي العمود الثالث من الجدول “النظام الرئيسي” ستجد الرد علي البلاغ المرسل علي نظام نور 1442 الجديد، وحتي يمكنك اختيار القسم المناسب عند تقديم بلاغ الدعم الفني في النظام، يجب التعرف علي النقاط التالية:

القسم الرئيسي التخطيط المدرسي: وبه كل ما يخص المدرسة من إعدادات أو بيانات طلبات فصول دمج مدارس من اختصاص التخطيط المدرسي. شؤون المعلمين: به كل ما يتعلق بشاغلي الوظائف التعليمية (قائد، كلية،معلم، مرشد، رائد نشاط)، من نقل أو تغيير إلي مدرسة أصلية وغيره. شؤون الموظفين: به كل ما يتعلق بشاغلي الوظائف الإدارية، مساعد إداري، مستخدمين، وكل من هم علي مراتب. الاختبارات: به كل ما يخص الطالب/الطالبة من بيانات تسجيل أو تعديل أو أرشفة عبر نظام نور للتعلم. رياض أطفال: وبه كل ما يتعلق بالطلاب في مدارس رياض أطفال. المعادلات: به كل ما يتعلق بالنظام الفصلي/المقررات، تحفيظ قرآن، لمعادلة الدرجات. تعليم الكبار: به كل ما يتعلق بمدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية. التعليم الأهلي: به كل ما يخص مدارس التعليم الأهلي والأجنبي. النقل المدرسي: به كل ما يتعلق بالنقل المدرسي شركة تطوير. الدعم الفني: به كل ما يتعلق بالمشاكل التقنية علي نظام نور .

نظام نور الجديد

في حال أنهي الطالب/الطالبة المستوي الخامس والسادس في النظام الفصلي، وكان لديه مواد تعثر في أكثر أو أقل من 50% من مواد المستويين الخامس والسادس، فيتم التعامل معه كطالب منتسب جزئي في مواد التعثر، ويتم رصد الدرجات من خلال شاشة الطلبة المتعثرين، حالة الطالب متعثر منتسب عبر موقع نظام نور لنتائج الطلاب 1442.

وتتم إتاحة رصد درجات التعثر للطلاب/الطالبات في بداية كل عام دراسي من 50 درجة نهاية المستوي للمنتظم، و 100 درجة للمنتسب، وبعد إغلاق الدور الأول للفصل الدراسي الأول ، يتم إتاحة رصد مواد التعثر من 100 درجة، وبدون درجات أعمال السنة عبر نظام نور المركزي، ومتاح رصد درجات الطلاب المتعثرين بعد المستوي السادس من خلال أيقونة متعثر منتسب بعد المستوي السادس.

ويرجي العلم أنه لا يمكن أن يتم إغلاق الدرجات للفصل الدراسي الأول حتي يتم الانتهاء من رصد الدرجات للمتعثرين الذين تم اختبارهم في بداية العام، والطالب المنقطع العام الماضي في المستوي الخامس والسادس، وقد تم طي قيده في نظام نور برقم الهوية، فلا يتم دخوله ضمن الطلبة المتعثرين، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب حالياً من خلال رابط نظام نور المركزي المباشر المرفق بالموضوع.

نتائج نظام نور برقم الهوية

يمكنكم الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية من المستخدم الخاص بالطالب، ثم الدخول علي التقارير، ثم كشوف الدرجات، إشعار بنتيجة الطالب، في ظل بحث نظام نور بالهوية لولي الأمر نود أن علمكم بأن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية ليس متاحاً حتي الآن، ويمكنكم الاستعلام من خلال رابط دخول موقع نظام نور 1442 الرسمي المرفق بالموضوع.

تنويه: قامت وزارة التعليم بتعطيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط، ويتم تفعيل الموقع الرسمي للنتائج في أوقات الاستعلام عن نتائج الطلاب المراحل الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، وفور تفعيل رابط دخول نظام نور بالسجل المدني أو برقم الهوية من جانب وزارة التعليم عام، فسيتم توفيره بمشيئة الله تعالى عبر موقع ثقفني.

تحديث: يتم تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط لمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية، حيث يتم الإعلان عن تنشيط رابط الاستعلام عن نتائج أبنائكم عبر الرابط السابق، ويرجي العلم انه في حال كانت النتيجة قد تم اعتمادها من المدرسة التابع لها الطالب/الطالبة فسوف تظهر لك النتيجة، أو الانتظار حتي يتم اعتمادها من المدرسة، ويمكن دخول نظام نور بالهوية لولي الأمر عبر رابط نظام نور بالهوية السابق فور تنشيطه.

نظام نور 2020 المركزي

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عبر موقع نظام نور التعليمي عن تأجيل تسجيل الطلاب والطالبات الجدد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1441 – 1442هـ اعتباراً من تاريخ 18 – 7 – 1441هـ، ويستمر تأجيل التسجيل في نظام نور للطلاب حتى إشعار أخر من جانب الوزارة.

وقد جاء قرار وزارة التعليم بتأجيل تسجيل الطلاب في نظام نور المركزي على خلفية تعليق الدراسة في إطار جهودها للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ويعتبر هذا التعليق تعليقاً احترازياً ووقائياً للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي العملية التعليمية، وقد تم تعليق الدراسة مؤقتاً بكافة المناطق بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 14 رجب 1441هـ.

اعتماد نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1441

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام يوم الخميس 16 أبريل 2020 الموافق لتاريخ 23 شعبان 1441هـ عن اعتماد نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1440 – 1441هـ.

وقد تم إيضاح كافة الأمور التعليمية التي تتعلق بالصفوف الدراسية بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ويتم استخراج نتائج الطلاب من خلال نظام نور المركزي.

نظام نور للتعلم

أخذت وزارة التعليم عام السعودية في اعتبارها وضع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات ومدى إمكانية توفر شبكة الاتصال وتغطية الإنترنت لديهم، كما تعمل على توفير الأجهزة والوسائل التقنية المطلوبة، وكذلك مراعاة الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وأصحاب الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقد تم إقرار نقل كافة طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي للصفوف التالية.

وفيما يتعلق بالمراحل الدراسية المذكورة (رياض الأطفال – الصف الأول الابتدائي – الصف الثاني الابتدائي)، فمن المقرر أن تستمر العملية التعليمية لهم عن بعد عن طريق خيارات التعليم عن بعد المتنوعة والمتعددة التي تتيحها وزارة التعليم السعودية حتى نهاية دوام يوم الخميس السابع عشر من شهر رمضان الجاري لعام 1441هـ الموافق لتاريخ العاشر من شهر مايو 2020م وفقاً لمواعيد التقويم الدراسي المعتمد.

كما سيتم نقل كافة الطلاب والطالبات بالمواحل والصفوف الدراسية المذكورة للصفوف الدراسية التالية، وسيتم اعتماد نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الثاني لتصبح نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول، وسيتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الدخول إلى نظام نور 1442 المركزي.

نظام نور لنتائج الطلاب

يتم التأكد من صحة رصد درجات الطلاب والطالبات والمهارات عن طريق حساب نظام نور للقائد عندما يكون رصد الدرجات أو المهارات أقل من الفصل الدراسي الأول، فسوف يظهر أمامك جدولاً يتم من خلاله توضيح أسماء الطلاب والطالبات، وهنا يتوجب على القائد تعديلها حتى تختفي هذه الملاحظات عبر نظام نور المركزي، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الصور التالية:

تحديث: في حال الرغبة في تعديل المهارات فينبغي اتباع عدداً من الخطوات التي يُمكن إجمالها في الآتي (إلغاء ترفيع الطلاب – إلغاء اعتماد تقييم الطلاب والطالبات في الفصل الثاني – تعديل تقييم المهارات – إعادة اعتماد تقييم الطلاب – إعادة إصدار قرارات اللجان – ترفيع الطلاب في نظام نور المركزي)، ويمكنكم دخول نظام نور لولي الأمر من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تحديث: أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن إضافة خانة غاش في نظام نور المركزي، كما أعلنت عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة صدور آلية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري ١٤٤٢ هجرية، ويمكنكم الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور بالهوية من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع ثقفني.

وزارة التعليم إجراءات الاختبارات النهائية

أوضحت وزارة التعليم بعض الأمور التي تتعلق بالاختبارات النهائية 1442 في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ومنها أن زمن اليوم الدراسي أثناء الاختبارات النهائية هو (3 ساعات) متضمناً زمن الاختبار وأوقات المراجعة والفاقد التعليمي، ومواد الاختبار لن تتجاوز مادتين في اليوم الواحد، وتستمر العملية التعليمية قائمة خلال فترة الاختبارات بتقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي.

وسوف تكون الاختبارات حضورية للطلاب والطالبات ممن يتلقون دروسهم عبر قنوات عين الفضائية أو عين دروس يوتيوب أو لا يملكون أجهزة جوال أو إنترنت مع الأخذ في الاعتبار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ويتم رصد درجات الطلاب في نظام نور 1442 من جانب المعلم وفق الآلية المتبعة، وسوف تظهر نتائج الطلاب في أخر يوم للاختبارات النهائية، وتجري الاختبارات الشفوية عن بُعد لكافة الطلاب والطالبات (منتظمين – منتسبين) بالأسبوع الـ16.

وتتم الاختبارات النهائية لجميع الطلاب عن بُعد بالأسبوعين الـ17 والـ18 في المقرر الخاص بالفصل الدراسي الأول كاملاً، أما عن زمن الاختبارات، فسوف تكون كالتالي:

الدرجة المحددة للاختبار (10 درجات)، زمن الاختبار (20 دقيقة)، عدد الفقرات الاختبارية (10 فقرات). الدرجة المحددة للاختبار (15 درجة)، زمن الاختبار (30 دقيقة)، عدد الفقرات الاختبارية (15 فقرة). الدرجة المحددة للاختبار (20 درجة)، زمن الاختبار (40 دقيقة)، عدد الفقرات الاختبارية (20 فقرة).

فترة اختبار الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم عام

أعلنت وزارة التعليم عن المدة المحددة للاختبار لمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، بحيث لا تقل مدة اختبار المرحلة الابتدائية عن 5 أيام، ومدة اختبار المرحلة المتوسطة لا تقل عن 6 أيام، ومدة اختبار المرحلة الثانوية لا تقل عن 7 أيام.

وقد أوضحت الوزارة أنه في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت أو الكهرباء ولم يتجاوز زمن الاختبار، يتم تمكين الطالب من أداء الاختبار، وفي حال تجاوز الزمن المحدد للاختبار، فبذلك يعد الطالب غائباً ويدخل اختبار الغائبين بعذر، كما حرصت الوزارة على التأكد من إنهاء كافة المقررات الدراسية في وقتها المحدد رسمياً وفق خطة التقويم الدراسي، كما يجب مراجعتها وتوقيع المعلمين على ذلك.

وقد كلفت الوزارة المعلمين بإعداد نموذجين للاختبار وهما (نموذج اختبار الفصل الدراسي الأول “أساسي” – نموذج اختبار الطلاب الغائبين بعذر “البديل”، وإعداد قوائم بأسماء الطلاب المتقدمين لأداء الاختبار، إلى جانب إعداد قوائم تضم أسماء الطلاب الذين يتابعون الدروس الخاصة بهم عن طريق البدائل التعليمية المتنوعة، كما يتم إضافة الطلاب المنتسبين لنصة مدرستي التعليمية، لكي يتمكنوا من أداء الاختبارات، وفي حال عدم الإضافة، فيتم اختبارهم وفق الروابط الإلكترونية أو حضورياً، وسيتم إخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1442 المركزي.

وزارة التعليم اليوم

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بتاريخ 8 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 23 ديسمبر 2020م عن انتهائها من طباعة ما يزيد عن 62 مليون كتاب مدرسي لكافة المراحل التعليمية بالتعليم العام للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، إلى جانب العمل على ترحيلها للإدارات التعليمية بكافة مناطق ومحافظات المملكة، وهذا بدوره يعمل على ضمان بداية جادة لطلاب وطالبات التعليم العام مع بداية أول يوم دراسي للفصل الدراسي المُقبل.