رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر 1442 لاستخراج شهادات الطلاب بالهوية الوطنية فقط

ننشر رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر للدخول برقم الهوية الوطنية 1442 أو موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري فور تفعيله من جانب الوزارة دون الحاجة لتعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في اسم المستخدم للمستفيد وكلمة المرور، حيث يبحث أولياء أمور الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) عن الرابط الرسمي لدخول موقع نور بالهوية الوطنية فقط لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442هـ.

وهنا وجب التنويه من جانبنا أنه لا يتم تفعيل نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق إلا في الأوقات الخاصة باستخراج شهادات الطلاب سواء الفصل الأول أو الثاني، أي بعد أن يتم الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب والطالبات ومراجعتها وتدقيقها.

وتتيح وزارة التعليم عام في الوقت الحالي إمكانية دخول نظام نور المركزي باسم المستخدم فقط، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط نظام نور الموحد لحين تفعيل رابط موقع نور بالهوية الوطنية فقط، كما يمكنكم التعرف على طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور من خلال التالي:

رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر للدخول 1442

يتم البحث حالياً عن رابط استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق للإطلاع على شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ فور الانتهاء من فترة الاختبارات، حيث يتم رصد درجات كل مادة من المواد الدراسية لمراحل التعليم عام فور الانتهاء من الاختبار بشكل يومي.

وقد أعلنت الوزارة عن الزمن المحدد والدرجة وعدد الفقرات الاختبارية لكل اختبار من الاختبارات الخاصة بطلاب الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، حيث يكون زمن الاختبار للاختبار المحدد درجته بـ10 درجات (20 دقيقة)، وعدد الفقرات الاختبارية يكون (10 فقرات اختبارية)، ويكون زمن الاختبار للاختبار المحدد درجته بـ15 درجة (30 دقيقة)، وعدد الفقرات الاختبارية يكون (15 فقرة اختبارية).

أما عن زمن الاختبار للاختبار المحدد درجته بـ20 درجة فيكون (40 دقيقة)، وعدد الفقرات الاختبارية يكون (20 فقرة اختبارية)، ومن المقرر أن يتم تقديم البرامج الإثرائية والعلاجية للصفين الأول والثاني حتى نهاية الأسبوع الثامن عشر (ثلاث ساعات لليوم الواحد)، ومن يرغب في الحصول على رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر للدخول للموقع بالهوية الوطنية فقط، فيجب العلم أنه معطل حالياً، والمتوفر فقط هو رابط نظام نور المركزي التالي:

رابط نظام نور الموحد (noor.moe.gov.sa). هام: سيتم توفير رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط فور تفعيله من جانب الوزارة رسمياً بمشيئة الله تعالى.

ومن يرغب في التعرف على طريقة أو خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي للطلاب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

خطوات استخراج شهادات الطلاب “مدرستي”

من يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب اعن طريق منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من حساب الطالب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات في نظام نور المركزي 1442

تم الإعلان عن آلية توزيع الدرجات الجديدة في نظام نور لمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) الفصل الدراسي الأول من جانب وزارة التعليم عام، حيث يمكنكم التعرف على الآلية الجديدة لتوزيع الدرجات لكافة المراحل التعليمية من خلال التالي:

توزيع درجات المرحلة الابتدائية الفصل الأول



أعلنت وزارة التعليم عن آلية توزيع درجات المرحلة الابتدائية بشكل كامل، حيث يمكنكم التعرف عليها من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الأول 1442



تم الإعلان عن تخصيص 100 درجة لكل مادة يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً، ويتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بالإضافة تخصيص 50 درجة لكل فصل دراسي يمكنكم معرفة توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية من خلال الفيديو التالي:

توزيع درجات المرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول 1442



تم إيضاح آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب) من جانب وزارة التعليم، ويمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية بشكلٍ كاملٍ من خلال الفيديو التالي:

وقد أوجبت الوزارة على المعلمين ضرورة تهيئة الطلاب والطالبات للاختبار قبل بدايته بمدة 5 دقائق، إلى جنب تعريفهم بآلية أداء الاختبار، ومن المقرر ألا يتم تجاوز عدد المواد التي يتم اختبار الطالب بها عن مادتين يومياً، وبعد الانتهاء من رصد الدرجات، سيتم إخراج في نظام نور المركزي، لكي يتمكن أولياء الأمور من دخول النظام بالسجل المدني فقط، وسيتم توفير رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر للدخول بالهوية فقط عبر موقع ثقفني فور إطلاقه رسمياً.

نظام نور لنتائج الطلاب 1442

يتيح موقع نور التعليمي في الوقت الحالي إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور، وذلك لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول، وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب الوزارة عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط لتوفيره لمتابعي موقع ثقفي، وبعد تسجيل دخول نظام نور بالبيانات الخاصة به لاستخراج الشهادات، يتم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نظام نور عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية أو اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق)، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال للطالب، قم بإدخالها ليتم تسجيل الدخول بنجاح.

بذلك يكون الطالب قد دخل إلى الصفحة الرئيسية للحساب الخاص به، قم بالنقر على أيقونة “النتائج”.

تعبئة رقم الهوية الوطنية، ثم الدخول إلى التقارير الشهرية مباشرةً.

ويتم الإطلاع على نتيجة طالب من حساب نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى حسابه في نظام نور بالهوية الوطنية ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض النتائج مباشرةً، ومن يرغب في دخول النظام المركزي يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر 1442 المرفق.

إجراءات الاختبارات عن بُعد الفصل الدراسي الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم عام رسمياً عن مخلص الإجراءات الخاصة بالاختبارات عن بُعد الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442هـ والتي تتمثل في التالي:

يتم إعداد جدول الاختبار من جانب المدرسة بواقع خمسة أيام للمرحلة الابتدائية، ولا تقل عن خمسة أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

يتم إجراء الاختبار لكافة المراحل التعليمية في الأسبوع السابع عشر والثامن عشر لكامل المقرر.

زمن اليوم الدراسي خلال أيام الاختبارات 3 ساعات بما فيها الوقت المخصص للاختبار، ويتم استثمار الوقت الباقي في إثراء العملية التعليمية من أجل معالجة الفاقد التعليمي.

يتم رصد الدرجات في نظام نور وتظهر نتائج الطلاب في أخر يوم من الاختبارات.

لا تتجاوز الاختبارات مادتين في اليوم الواحد.

تهيئة الطلاب والطالبات للاختبار قبل البدء بخمس دقائق.

أما عن الدرجة المددة للاختبار وزمنه أو مدته وعدد الفقرات الاختبارية له، ففي حال كانت الدرجة المحددة للاختبار 10 درجات، فإن زمن الاختبار يكون 20 دقيقة وعدد فقراته 10 فقرات اختبارية، وفي حال كانت الدرجة المحددة للاختبار 15 درجة، فإن زمن الاختبار يكون 30 دقيقة وعدد الفقرات الاختبارية يكون 20 فقرة اختبارية.

إرشادات الاختبارات الإلكترونية عن بُعد 1442

أعلنت وزارة التعليم عام عن التعليمات والإرشادات الواجب اتباعها من جانب طلاب المراحل التعليمية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى مرحلة الثانوية، حيث الدخول إلى الاختبار النهائي قبل بدايته بوقت كافي يكون على الأقل 5 دقائق، واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضحة من جانب المعلم أو المعلمة، وفي حال مواجهة أي مشكلة أثناء فترة التهيئة، يجب التواصل ومشاركة المعلم للوصول لحل لها وتقديم الدعم الملائم خلال فترة التهيئة للاختبار.

ويجب على كل طالب وطالبة قراءة السؤال بشكل جيد، ويجب ألا يتردد الطالب في توجيه السؤال للمعلم عن أي فقرة اختبارية من خلال رفع يده أو من خلال المحادثة المباشرة، كما يجب على الطالب بعد الإجابة على السؤال أن يقوم بالضغط على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير الإجابة خلال التنقل من سؤال لأخر، ويجب على الطالب القيام باستخدام اللغة العربية أو الانجليزية بصورة سليمة خلال الإجابة على الأسئلة الاختبارية.

وسيتم إغلاق الاختبار بعد الانتهاء من الوقت المحدد له، لذلك يجب على كافة الطلاب التركيز وإنهاء الاختبار قبل انتهاء مدته المحددة، وفي حال وردت مكالمة خلال فترة الاختبار فلن ينقطع الاتصال بالاختبار، ولكن يجب الحرص على عدم الرد على الاتصال حتى تتمكن من الانتهاء من الإجابات في وقتها المحدد، وسيتم إخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور الذي يمكن الدخول إليه باتباع رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر الرسمي المرفق.

اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442

أوضحت الوزارة أنه يجب على الطلاب والطالبات الحصول على جدول الاختبارات من المدرسة بشكل مبكر والالتزام بمواعيد الاختبار من حيث اليوم والوقت المحدد للاختبار ومدته، كما يجب التحقق من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وبرنامج مايكروسوفت تيمز بحساب الطالب المؤدي للاختبار النهائي، كما يجب العمل على تهيئة مكان مناسب لأداء الاختبار فيه، بحيث يكون هادئ وذو إضاءة جيدة.

كما يجب على كافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام العمل على تجهيز الوسائل اللازمة لأداء الاختبارات من حيث التأكد من سلامة الاتصال بخدمة الإنترنت، وامتلاك حاسب آلي أو جهاز ذكي وأقلام وأوراق، إلى جانب المحافظة على استقامة الظهر والجلوس على الكرسي جلسة صحية، وسيتم رصد الدرجات وإخراجها في نظام نور بالهوية الوطنية أو بالموقع المركزي.

نظام نور لنتائج الطلاب 1442

أعلنت وزارة التعليم عام عن أنه يتم استلام نسخة من نماذج الأسئلة والإجابة لكافة المواد الدراسية، إلى جانب متابعة سير عملية الاختبارات والتحقق والتأكد من سلامتها دون وجود أي مشاكل تواجه الطلاب والطالبات، ومتابعة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لإجابات الطلاب، ويتم تدقيق عملية الرصد للتأكد من مطابقة كشوف الدرجات المُستخرجة من منصة مدرستي التعليمية مع الكشوف المستخرجة من نظام نور المركزي.