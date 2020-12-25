نظام نور بالهوية Noor Results استخراج شهادات الطلاب بالسجل المدني 1442

نوفر رابط دخول نظام نور بالهوية Noor Results المركزي لنتائج الطلاب لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول برقم السجل المدني فقط وبدون رقم سري، وذلك فور تفعيل وزارة التعليم عام رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق وبدون رقم سري الرسمي، وذلك للدخول إلي موقع نور المركزي للاستفادة من الخدمات التي يقدمها للطالب/الطالبة والمعلم/المعلمة وولي الأمر والاستعلام عن نتائج الطلاب.

فمن خلال الرابط المباشر المرفق يمكنكم دخول نظام نور noor النظام المركزي للاستعلام عن نتائج الطلاب، ومن المقرر أن يتم تفعيل نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري فور الانتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها “في أخر أيام الامتحانات”.

ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المركزي لحين إطلاق الرابط الرسمي بالهوية الوطنية فقط، كما يمكنكم التعرف علي التقويم الدراسي 1442 أيضاً، ومن يرغب في التعرف على خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

ننشر رابط نظام نور المركزي للاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر موقع نظام نور الإلكتروني الذي أصبح المرجع الأول الإلكتروني للعملية التعليمية بالمملكة نظراً للخدمات التعليمية التي يقدمها الموقع التعليمي، مثل متابعة الطالب والاطلاع علي التقارير بأنواعها وغيرها الكثير والتي يمكنكم معرفتها والإطلاع عليها من خلال الرابط المرفق لنظام نور المركزي.

وتقوم وزارة التعليم برفع نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور بالهوية الوطنية 1442، وذلك بعد الانتهاء من فترة الاختبارات المقررة ورصد الدرجات للطلاب والطالبات، حيث يتم الإعلان عن تفعيل وإتاحة رابط جديد يتم الاستعلام به عن نتائج نظام نور برقم الهوية أو رقم السجل المدني وبدون رقم سري.

ويشتمل الموقع علي نتائج المراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حتي يتسنى لكل طالب أو طالبة أو ولي أمر معرفة النتائج بكل سهولة ويسر، وتوفيراً للوقت والجهد فقد تم إنشاء موقع نور لاستخراج الشهادات إلكترونياً من خلاله، ويمكنكم دخول الموقع الآن من خلال تعبئة البيانات الشخصية (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق) لحين تفعيل نظام نور بالهوية Noor Results الوطنية رسمياً من جانب الوزارة.

رابط دخول موقع نور المركزي.

خطوات استخراج شهادات الطلاب “مدرستي”

من يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب اعن طريق منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من حساب الطالب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

وزارة التعليم عام السعودية

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم عام اليوم الأربعاء بتاريخ 8 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 23 ديسمبر 2020م عن الانتهاء من طباعة ما يزيد عن 62 مليون كتاب مدرسي لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 1442هـ، بالإضافة إلى إعلانها عن بدء العمل على ترحيلها للإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، وهذا بدوره يعمل على ضمان بداية جادة لطلاب وطالبات التعليم العام مع بدء أول يوم دراسي للفصل الدراسي المُقبل.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

بعد الدخول عبر الرابط المرفق إلي موقع نور الرسمي للحصول علي نتائج نظام نور بالهوية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، فعليك اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

تسجيل نظام نور 1442 باسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار “التقارير” من القائمة.

الاختيار من القوائم للوصول إلي (العام الدراسي، المرحلة الدراسية، مكتب التربية والتعليم، نوع المدرسة، تصنيفها، القسم، المدرسة، الصف، النظام الدراسي).

اضغط “عرض”.

ويتم الإطلاع على نتيجة طالب من حساب نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى حسابه في نظام نور بالهوية الوطنية أو باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض نتائج الطلاب المتاحة حالياً على الموقع المركزي التابع لوزارة التعليم عام.

أما بالنسبة لطريقة الحصول علي نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور 1442، فمن خلال الرابط الجديد والمباشر المرفق يمكنكم الدخول إلي الموقع، قم بتسجيل الدخول ثم اختيار “خدمات شئون المعلمين” ثم اختيار “الاستعلام عن حركة النقل الخارجي”، ويمكنكم الإطلاع وعلي مزيد من الشرح حول طريقة استعلام نتائج الطلاب عبر موقع “ثقفني”.

نتائج الطلاب نظام نور noor results

تقوم وزارة التعليم السعودية بتفعيل رابط جديد للاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية من خلاله يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، وذلك في أوقات الاستعلام عن نتائج الطلاب المراحل الثلاث للتعليم العام، حيث يتم تدشين نظام نور الجديد تسهيلاً من الوزارة علي المُستعلمين وتلبية منها لمطالبهم نظراً لزيادة الضغط على الموقع المركزي أو نسيان بيانات المستخدم.

ويمكنكم التعرف على طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور Noor Results من خلال الفيديو التالي:

وقد قدمت وزارة التعليم السعودية برقية تهنئة للطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، وتتمني الوزارة لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، من خلال موقع شهادات الطلاب الخاص بعرض نتائج نظام نور بالهوية Noor Results فقط، مع توضيحها لاستلام بيانات الحساب الخاص بكل طالب من قيادة المدرسة من خلال التواصل معها.

أما بالنسبة للدخول إلي نظام نور عن طريق كلمة السر واسم المستخدم، فهذه الخدمة تعد أكثر خصوصية من الدخول عن طريق نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، فلا يملك أي شخص صلاحية الوصول إلي النتيجة والاطلاع عليها سوي الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر في حال استخدام اسم المستخدم وكلمة السر، أما في حال الاستعلام عن نتائج نظام نور بالهوية فقط ففي هذه الحالة يمكن دخول أي شخص للاطلاع علي النتيجة إن كان يمتلك رقم الهوية.

نظام نور بالهوية الوطنية Noor Results

قامت وزارة التعليم السعودية بإتاحة رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية من المستخدم الخاص بالطالب، ثم الضغط علي أيقونة التقارير، ثم كشوف الدرجات،ثم الدخول علي إشعار بنتيجة الطالب، ويقدم موقع ثقفني أمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية، وفي ظل بحث العديد عن رابط نظام نور بالهوية لولي الأمر نود أن نعلمكم بأن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية أصبح متاحاً الآن.

وقد تم تنشيط لمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط قم باتباع رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية السابق، ويرجي العلم انه في حال كانت النتيجة معتمدة من المدرسة التابع لها الطالب، فسوف تظهر لك النتيجة، أو الانتظار حتي يتم اعتمادها من المدرسة.

أعلنت وزارة التعليم رسمياً عن آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، حيث يتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء (ثلاث مستويات للإتقان – مستوى واحد لعدم الإتقان) في كافة المواد الدراسية.

أما عن تقويم التحصيل للطالب بالصفوف الدراسية بدايةً من الثالث وحتى السادس الابتدائي وتوزيع الدرجات لكل مادة من المواد الدراسية الفصل الأول، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الفيديو التالي:

أعلنت الوزارة عن تخصيص مائة درجة لكل مادة من المواد الدراسية يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً يتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الأول والثاني، إلى جانب تخصيص خمسون درجة لكل فصل دراسي يمكنكم على توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور 1442 من خلال الفيديو التالي:

أوضحت الوزارة آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب)، حيث يمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول من خلال الفيديو التالي:

إرشادات الاختبارات الإلكترونية عن بُعد 1442

أعلنت وزارة التعليم عام عن التعليمات والإرشادات الواجب اتباعها من جانب طلاب المراحل التعليمية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى مرحلة الثانوية، حيث يجب الدخول إلى الاختبار النهائي قبل بدايته بوقت كافي يكون على الأقل 5 دقائق، واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضحة من جانب المعلم أو المعلمة، وفي حال مواجهة أي مشكلة أثناء فترة التهيئة، يجب التواصل ومشاركة المعلم للوصول لحل لها وتقديم الدعم الملائم خلال فترة التهيئة للاختبار.

ويجب على كل طالب وطالبة قراءة السؤال بشكل جيد، ويجب ألا يتردد الطالب في توجيه السؤال للمعلم عن أي فقرة اختبارية من خلال رفع يده أو من خلال المحادثة المباشرة، كما يجب على الطالب بعد الإجابة على السؤال أن يقوم بالضغط على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير الإجابة خلال التنقل من سؤال لأخر، ويجب على الطالب القيام باستخدام اللغة العربية أو الانجليزية بصورة سليمة خلال الإجابة على الأسئلة الاختبارية.

وسيتم إغلاق الاختبار بعد الانتهاء من الوقت المحدد له، لذلك يجب على كافة الطلاب التركيز وإنهاء الاختبار قبل انتهاء مدته المحددة، وفي حال وردت مكالمة خلال فترة الاختبار فلن ينقطع الاتصال بالاختبار، ولكن يجب الحرص على عدم الرد على الاتصال حتى تتمكن من الانتهاء من الإجابات في وقتها المحدد، وسيتم إخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور الذي يمكن الدخول إليه باتباع رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر الرسمي المرفق.

اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442

أوضحت الوزارة أنه يجب على الطلاب والطالبات الحصول على جدول الاختبارات من المدرسة بشكل مبكر والالتزام بمواعيد الاختبار من حيث اليوم والوقت المحدد للاختبار ومدته، كما يجب التحقق من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وبرنامج مايكروسوفت تيمز بحساب الطالب المؤدي للاختبار النهائي، كما يجب العمل على تهيئة مكان مناسب لأداء الاختبار فيه، بحيث يكون هادئ وذو إضاءة جيدة.

كما يجب على كافة الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام العمل على تجهيز الوسائل اللازمة لأداء الاختبارات من حيث التأكد من سلامة الاتصال بخدمة الإنترنت، وامتلاك حاسب آلي أو جهاز ذكي وأقلام وأوراق، إلى جانب المحافظة على استقامة الظهر والجلوس على الكرسي جلسة صحية.

مهام فترة الاختبارات 1442

تم الإعلان عن المهام المطلوب تنفيذها أثناء فترة الاختبارات المقررة من جانب وزارة التعليم عام وتتمثل في:

استمرار تقديم البرامج الإثرائية والعلاجية للصفين الأول والثاني حتى نهاية الأسبوع الـ18 بواقع ثلاث ساعات في اليوم الدراسي الواحد.

ضرورة تهيئة المعلم للطلاب قبل بدء الاختبارات بـ5 دقائق على الأقل وتعريفهم بآلية أداء الاختبار.

عدم تجاوز عدد المواد التي يتم اختبار الطالب بها عن مادتين يومياً.

الطلاب المتبعون دروسهم عن طريق البدائل التعليمية الأخرى ولا يمتلكون وسائل إلكترونية، يتم اختبارهم حضورياً بعد أخذ موافقة مدير التعليم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يتم اختبار الطلاب المنتظمين والمنتسبين شفوياً عن بعد في الأسبوع السادس عشر.

تتم الاختبارات النهائية عن بُعد لكافة الطلاب في الأسبوع السابع عشر والثامن عشر.

وقد أعلنت وزارة التعليم عام عن أنه يتم استلام نسخة من نماذج الأسئلة والإجابة لكافة المواد الدراسية، إلى جانب متابعة سير عملية الاختبارات والتحقق والتأكد من سلامتها دون وجود أي مشاكل تواجه الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام كافة، ومتابعة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لإجابات الطلاب، ويتم تدقيق عملية الرصد للتأكد من مطابقة كشوف الدرجات المُستخرجة من منصة مدرستي التعليمية مع الكشوف المستخرجة من نظام نور المركزي.

نتائج الطلاب في نظام نور 1442

تتيح وزارة التعليم عام في الوقت الحالي إمكانية الدخول إلى نظام نور المركزي عن طريق تعبئة بيانات المستفيد من النظام التعليمي (اسم المستخدم – كلمة المرور)، ولم يتم تفعيل الرابط الرسمي لنظام نور برقم السجل المدني فقط ورمز التحقق أو رابط نظام نور بالهوية Noor Results الوطنية حتى الآن، وفور تنشيط رابط نظام نور بالسجل المدني فقط، سيتم إرفاقه بموقع ثقفني بمشيئة الله تعالى.