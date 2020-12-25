نتائج نظام نور للطلاب برقم الهوية الوطنية 1442 استخراج الشهادات بالسجل Noor Results

نوفر رابط دخول نظام نور المركزي للاستعلام عن نتائج نظام نور للطلاب برقم الهوية أو لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442 عبر موقع نور بالسجل المدني فور تفعيله من جانب الوزارة رسمياً، ومن المقرر أن يتم إطلاق رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق في أوقات الاستعلام عن نتائج الطلاب المتوسطة والابتدائية والثانوية أي بعد الانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها ومراجعتها.

وقد قام نظام نور 1442 بتحديث واجهة النظام الخاصة به وإدخال إضافات أخري بداخل النظام من أجل التيسير والتسهيل علي مستخدمي نظام نور التعليمي المختص بتقديم خدمات لمنسوبي التعليم سواء كانوا طلاب أو معلمين وكذلك أولياء الأمور، ومن خلال موقع ثقفني ننشر تحديثات موقع نور بالهوية، إلى جانب توفير رابط نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور لحين إطلاق وتفعيل الرابط الرسمي بالهوية الوطنية، ويمكنكم معرفة طريقة تحديث رقم الجوال في نظام نور 1442 من خلال التالي:

نتائج نظام نور للطلاب 1442

تهدف وزارة التعليم السعودية إخراج العملية التعليمية من البيئة التقليدية إلي البيئة الرقمية من خلال إدخال عدد من البرامج والأنظمة التي تخدم منظومة التعليم الإلكترونية، ويأتي ضمن هذه الأنظمة نظام نور الإلكتروني الذي يقدم خدمات إلكترونية لمدراء المديريات التعليمية ومدراء المدارس والطلاب والمعلمين والإداريين وغيرهم من مستخدمي النظام كأولياء الأمور.

ويتم استعلام عن نتائج الطلاب من خلال رابط دخول موقع نور المرفق بالمقال حتي تتمكن من التواجد علي النظام للتعرف علي الإضافات الجديدة لنظام نور noor، حيث أتاح النظام الجديد مميزات حديثة للتيسير علي مستخدمي النظام، فقد أضاف أيقونة جديدة لإظهار أو إخفاء القائمة الموجودة علي يمين الشاشة، وميزة تحويل ملف مستخدم من أعلي الصفحة، وأتاح نظام نور الجديد عرض التقارير بطريقة مميزة وسلة للوصول إلي التقرير المرغوب به في وقت أسرع مقارنة بالنظام السابق.

وأتاح نظام نور الحديث ميزة البحث في القوائم المنسدلة، ويعمل النظام تدريجياً لخلق ميزة التوافق مع الأجهزة الذكية عبر المتصفح مباشرة، والعمل علي تمكين المستخدمين من الوصول للنظام من خلال أي نظام إلكتروني يستخدمونه واكتمال التوافق مع كافة الأجهزة، وقد أتاح نظام نور التعديل علي مادة التدريس عن طريق قائد المدرسة، ويتم استعلام نتائج نظام نور للطلاب عبر الموقع الرسمي للنظام، ومن يرغب في التعرف على خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

رابط دخول موقع نور الرسمي

أبدي مستخدمي نظام نور الذين دخلوا للنظام بعد تجديده إعجابهم بالنظام الجديد والإضافات المميزة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وصرح بعضهم عن بأن نظام نور نظام ناجح بكافة المقاييس وأن مظهره الجديد يبدو رائعاً، وذلك بعد تغيير حلته القديمة، شاكرين القائمين علي هذا العمل الرائع والإضافات المميزة لنظام نور الجديد، ولمن يرغب في الإطلاع علي نتائج نظام نور للطلاب 1442، اتبع الرابط التالي.

رابط دخول موقع نور المركزي noor.moe.gov.sa

خطوات استخراج شهادات الطلاب “مدرستي”

من يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب اعن طريق منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من حساب الطالب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

توزيع درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم رسمياً عن آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، ويمكنكم الآن التعرف على آلية توزيع الدرجات للطلاب من خلال التالي:

توزيع الدرجات المرحلة الابتدائية 1442:

يتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء (ثلاث مستويات للإتقان – مستوى واحد لعدم الإتقان) في كافة المواد الدراسية، أما عن تقويم التحصيل للطالب بالصفوف الدراسية بدايةً من الثالث وحتى السادس الابتدائي وتوزيع الدرجات لكل مادة من المواد الدراسية الفصل الأول، فيمكنكم التعرف عليه من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة المتوسطة 1442:

أعلنت الوزارة عن تخصيص مائة درجة لكل مادة من المواد الدراسية يكون التقويم فيها مستمراً وختامياً يتم توزيعها بالتساوي بين الفصلين الأول والثاني، إلى جانب تخصيص خمسون درجة لكل فصل دراسي يمكنكم على توزيعها وتوزيع الدرجات للمرحلة المتوسطة لكافة المواد الدراسية ومن ثم إخراج النتائج في نظام نور 1442 من خلال الفيديو التالي:

توزيع الدرجات المرحلة الثانوية 1442:

أوضحت الوزارة آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية لكافة المواد الدراسية (مقررات التقويم العام – مقررات التقويم المستمر – الكفايات اللغوية – درجات الاختبارات التحصيلية – الانتساب)، حيث يمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول من خلال الفيديو التالي:

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية في الوقت الحالي عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب الوزارة عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط لتوفيره لمتابعي موقع ثقفي، وبعد تسجيل دخول نظام نور بالبيانات الخاصة به لاستخراج الشهادات، يتم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نظام نور عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية أو اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق)، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال للطالب أو ولي الأمر.

بعد التحقق من عملية تسجيل الدخول بنجاح، فبذلك يكون الطالب قد دخل إلى الصفحة الرئيسية للحساب الخاص به.

النقر على أيقونة “النتائج”.

تعبئة رقم الهوية الوطنية، ثم الدخول إلى التقارير الشهرية مباشرةً.

ويتم الإطلاع على نتيجة طالب من حساب نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى حسابه في نظام نور بالهوية الوطنية ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض النتائج خطوات استخراج نتائج الطلاب الموضحة.

نظام نور الموحد 1442

أتاح نظام نور الموحد آلية جديدة لتكليف المشرفين وكذلك المعلمين/المعلمات، وإتاحة تحويل ملف المعلم إلي مشرف والعكس، ويتم ذلك عن طريق شاشة التوجيه الفردي من خلال “شؤون المعلمين في الإدارة” عبر موقع نور الإلكتروني، وعند القيام بذلك سيتم نقل الملف بصورة آلية بعد إتمام إخلاء الطرف والمباشرة من قبل المدير المباشر عبر نظام نور الإلكتروني.

كما أتاح تحديث نظام نور الجديد القيام بالتعديل علي ملف الإداري من ناحية أو عن طريق قائد المدرسة، والتعديل أيضاً علي بيانات المعلمين والمعلمات للمدارس الأهلية بالمملكة من خلال قائد المدرسة، وينصح بالقيام بتفريغ الكاش ميموري من خلال الضغط علي Control + F5 وذلك لمن تواجهه مشكلة أثناء عرض شاشة نظام نور المركزي.



نتائج نظام نور بالسجل

أعلنت وزارة التعليم عن إتاحة رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية، لمن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط قم باتباع رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية، ويتم الاستعلام عن النتيجة من المستخدم الخاص بالطالب، ثم الضغط علي أيقونة التقارير، ثم كشوف الدرجات،ثم الدخول علي إشعار بنتيجة الطالب.

وفي ظل بحث العديد عن رابط نظام نور بالهوية لولي الأمر نود أن نعلمكم بأن رابط نتائج الطلاب برقم الهوية يتم تفعيله بعد رصد درجات الطلاب والطالبات، ويمكنكم الدخول إلى الحساب الشخصي من خلال الرابط المرفق لحين تفعيل الرابط الجديد.

ويرجي العلم انه في حال كانت النتيجة معتمدة من المدرسة التابع لها الطالب، فسوف تظهر لك النتيجة، أو الانتظار حتي يتم اعتمادها من المدرسة، ويمكن دخول نظام نور بالهوية لولي الأمر عبر رابط نظام نور بالهوية السابق للاستعلام عن نتائج نظام نور للطلاب بالسجل.

ولاستلام بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة الآن، كما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن أنه يمكن للطالب وولي الأمر أن يحقق الاستفادة من خدمات نور الإلكترونية المختلفة، وذلك عن طريق دخول نظام نور الحديث برقم الهوية بحسابهم الشخصي.

نظام نور المركزي 1442

أعلنت وزارة التعليم عام عن الانتهاء من طباعة ما يزيد عن 62 مليون كتاب مدرسي لكافة المراحل التعليمية بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية لتعلن بذلك جاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 1442هـ، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة ترحيل الكتب المدرسية لإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، وبذلك يتم ضمان بداية جادة للطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي للفصل الثاني.

ويبحث أولياء الأمور والطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام بدايةً من الصف الثالث الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية في الوقت الحالي عن رابط نظام نور بالسجل المدني فقط وبدون رقم سري لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442هـ، للاطمئنان على المجهود المبذول من جانب أبنائهم على مدار فصل دراسي كامل.

ويجب العلم أن الموقع المتوفر حالياً هو موقع نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور (البيانات الشخصية للمستفيد من خدمات نور التعليمية)، ولم يتم الإعلان عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية حتى الآن من جانب وزارة التعليم عام بشكل رسمي، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال تباع رابط استعلام عن نتائج نظام نور للطلاب 1442 الرسمي المرفق لحين تفعيل الرابط الرسمي لنظام نور بالهوية الوطنية فقط.