رابط نور بالهوية لولي الأمر الرسمي 1442 إشعارات نتائج الطلاب الفصل الأول

ننشر رابط نور بالهوية لولي الأمر لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442 من العام الدراسي الجاري فور الإعلان الرسمي من جانب الوزارة عن تفعيل وإطلاق الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط، حيث من المقرر أن يتم رصد درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها وإخراجها في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق بعد الانتهاء من أيام الاختبارات وتحديداً في أخر أيام الاختبارات، وهذا ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم عام.

وفي الوقت الحالي ينتظر أولياء الأمور والطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة بدءاً من الصف الثالث الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية إطلاق رابط نظام نور بدون رقم سري وبالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، وذلك لاستخراج نتائج الابتدائية بعد أن تم الانتهاء يوم الخميس بتاريخ 24 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 9 جمادي الأولى 1442هـ.

ومن خلال ثقفني نوفر رابط نظام نور تسجيل دخول ولي الأمر باسم المستخدم وكلمة المرور لحين تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط، كما نرفق آلية توزيع الدرجات الجديدة لمراحل التعليم عام المعلن عنها بشكل رسمي من جانب الوزارة، ومن يرغب في التعرف على خطوات تحليل النتائج في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

رابط نور بالهوية لولي الأمر 1442

نظراً لاستقبالنا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول متى يتم تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني فقط وبدون رقم سري، وكيفية الحصول على نتيجة طالب من نظام نور المركزي، فقد قمنا بالاستجابة لاستفساراتكم عبر موقع ثقفني لعلمنا التام بمدى الضغوط التي يتحملها أولياء الأمور في هذه الفترة لرغبتهم في الاطمئنان على مجهود وتعب فصل دراسي كامل خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

حيث يجب العلم أنه لم يتم تفعيل وإطلاق رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو بالسجل المدني ورمز التحقق فقط حتى الآن، والموقع المتوفر هو موقع نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور “البيانات الشخصية للمستفيد”، حيث يتم تسجيل دخول ولي الأمر من الحساب الخاص به ومن اسم الدخول إلى “إشعارات بنتيجة طالب”، وسيتم عرض نتيجة طلاب الابتدائي مباشرةً.

وبعد الانتهاء من الاختبارات اليوم للمرحلة الابتدائية، فبذلك تكون قد بدأت إجازة منتصف العام الدراسي بشكل رسمي، وقد وجهت العديد من المدارس بالمباركة للطلاب والطالبات وولاة أمورهم لنجاحهم في اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، حيث يمكنكم الآن الدخول إلى حساب الطالب في نظام نور أو حساب نظام نور لولي الأمر للإطلاع على نتائج الطلاب عن طريق إدخال البيانات الخاصة بالمستفيد لحين إطلاق رابط نور بالهوية الوطنية من خلال التالي:

رابط نظام نور المركزي الرئيسي (noor.moe.gov.sa). نظام نور برقم الهوية (معطل حالياً).

خطوات استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي

يتم استخراج نتائج الطلاب الفترة الأولى من خلال اتباع عدد من الخطوات اليسيرة التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

تحديث: يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية في الوقت الحالي عن طريق الدخول إلى نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب الوزارة عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط لتوفيره لمتابعي موقع ثقفي، وبعد تسجيل دخول نظام نور بالبيانات الخاصة به لاستخراج الشهادات عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

قم بتعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية أو اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق)، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول، وسيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال للطالب أو ولي الأمر، قم بتعبئة الرقم المرسل للتحقق من عملية تسجيل الدخول بنجاح، وبذلك يكون الطالب قد دخل إلى الصفحة الرئيسية للحساب الخاص به، ثم النقر على “النتائج”، ثم تعبئة رقم الهوية الوطنية، ثم الدخول إلى التقارير الشهرية مباشرةً.

ويتم الإطلاع على نتيجة طالب من حساب نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى حسابه في نظام نور بالهوية الوطنية ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442، وفور الإعلان الرسمي عن تفعيل رابط نور بالهوية الوطنية، سيتم توفيره بمشيئة الله تعالى عبر موقع ثقفني.

توزيع الدرجات وإخراجها في نظام نور

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن تعديل آلية توزيع الدرجات في نظام نور لتتناسب مع الآلية الجديدة المعلن عنها رسمياً من جانب الوزارة، ويمكنكم التعرف على آلية توزيع درجات الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) من خلال التالي:

وسيتم توفير رابط نظام نور بالسجل المدني فقط لاستخراج شهادات الفصل الأول فور إطلاقه بمشيئة الله تعالى من جانب وزارة التعليم رسمياً عبر موقعنا موقع ثقفني.