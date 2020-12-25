"لن ننسى".. رسالة عاجلة من مبابي إلى مدربه "المقال"

وجه مهاجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، رسالة فورية لتوماس توخيل بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن إقالة المدرب الألماني.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية اليومية ومجلة بيلد الألمانية أن توخيل، الذي قاد باريس سان جرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ، تمت إقالته بعد الفوز 4-صفر على ستراسبورغ، الأربعاء.

وقال مبابي على حسابه في "إنستغرام"، مع نشر صورة له مع المدرب الألماني البالغ عمره 47 عاما "للأسف هذه هي كرة القدم. لن ننسى الفترة التي قضيتها هنا. كتبت جزءا مذهلا من تاريخ النادي وأود القول 'شكرا لك'".

ويحتل باريس سان جرمان، المركز الثالث في الدوري برصيد 35 نقطة من 17 مباراة، متأخرا بنقطة واحدة عن أولمبيك ليون المتصدر وليل.

كما بلغ بطل فرنسا دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه برشلونة الإسباني.

ولم يعلن النادي الفرنسي رسميا رحيل توخيل بعد، لكن "ليكيب" أكدت أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق سيتولى المسؤولية.

وعُين توخيل مدربا لباريس سان جرمان في 2018، وقاده للقب الدوري مرتين، بالإضافة إلى الرباعية المحلية في موسمه الثاني.

ومنذ إقالته في نوفمبر 2019 لم يعمل بوكيتينو، الذي لعب في صفوف باريس سان جرمان مطلع القرن الحالي، مع أي فريق.

وكان بوكيتينو قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي، لكنه خسر أمام غريمه المحلي ليفربول.