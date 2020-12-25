أمريكا تشترط على القادمين من بريطانيا الحصول على نتيجة فحص كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، الخميس، أنها ستطلب من جميع المسافرين من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية عمرها 72 ساعة بحد أقصى، وذلك بدءا من 28 ديسمبر الجارى.





واعتبارا من الخميس، قررت شركات طيران، بما فى ذلك الخطوط الجوية البريطانية و"فيرجين أتلانتيك"، إخضاع المسافرين من بريطانيا إلى الولايات المتحدة لاختبارات كورونا قبل ركوب الطائرات، من دون اتفاق رسمى بين البلدين. وجاء إخضاع المسافرين للاختبار بتحرك شخصى من أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، التى تشدد الإجراءات بسبب الأرقام القياسية لإصابات "كوفيد 19".

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