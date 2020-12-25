كوريا الجنوبية تسجل 1.241 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووصلت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس التاجى داخل البلاد إلى مستوى قياسى جديد، اليوم الجمعة، على الرغم من فرض أكثر تدابير التباعد الاجتماعية صرامة لاحتواء موجة تفشى الفيروس الشتوية.

ووفقا لوكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 1.241 إصابة جديدة، من بينها 1.216 إصابة محلية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 54 ألفا و770 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن حصيلة اليوم تمثل ارتفاعا حادا مقارنة بعدد إصابات يوم الخميس الذى سجل 985 إصابة، وفقا لوكالة الصحة العامة.

ويرجع الارتفاع الحاد بشكل رئيسى إلى الإبلاغ عن 288 إصابة جديدة فى مركز احتجاز فى شرق سول فى واحدة من أكبر حالات الإصابة الجماعية بكوريا الجنوبية.

وتمنع كوريا الجنوبية تجمع خمسة أشخاص فأكثر فى جميع أنحاء البلاد، وهو أشد تدبير تباعد اجتماعى فرضته البلاد لاحتواء تفشى الفيروس.

وحذرت الحكومة من أن مخالفى قرارات التباعد الاجتماعى قد تفرض عليهم غرامات مالية تصل إلى 3 ملايين وون "2.700 دولار أمريكى".

كما أغلقت البلاد منتجعات التزلج والأماكن الشهيرة لرؤية شروق شمس أول يوم بالعام الجديد، لتحجيم وتيرة تفشى الفيروس خلال موسم الكريسماس وأعياد رأس العام.