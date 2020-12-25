ألمانيا تتخطى 25 ألف إصابة و400 وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 25.533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى مليون و612 آلاف و648 إصابة مؤكدة.





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