أمريكا تفرض قيودا على الوافدين من بريطانيا خوفًا من سلالة كورونا الجديدة

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تقرر بدءًا من الاثنين المقبل، إلزام جميع الوافدين من بريطانيا تقديم إفادة صحية لفحص الكشف عن فيروس كورونا تظهر أن نتيجة الفحص جاءت سلبية، قبل 72 ساعة من وصولهم، وذلك في إطار القلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أعلنت أنها لا تنوي فرض إجراء فحوص كورونا على المسافرين القادمين من بريطانيا، ولكنها أعادت دراسة القرار بعد ازدياد الوضع الوبائي سوءًا.
وقال مسئولو الصحة في الولايات المتحدة، إنهم لا يرون حتى الآن حاجة لوقف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، حتى مع قيام عدد متزايد من الدول الأخرى بحظر المسافرين البريطانيين وسط الانتشار السريع لمتغير جديد من فيروس كورونا في لندن وأماكن أخرى.
ودعا القادة السياسيون في نيويورك إدارة ترامب إلى وقف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في محاولة للحد أو منع الفيروس المتحور من الانتشار هناك.
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