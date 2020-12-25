506 حالة حرجة.. إسرائيل تسجل 4000 إصابة جديدة بكورونا

أفاد موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الجمعة بأن إسرائيل سجلت 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يشير الى ارتفاع اجمالي عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء الى 393036 منها 33808 إصابة نشطة.
وتابعت صحة إسرائيل أن حوالي 926 مريضا يرقدوا في المستشفيات بسبب اصابتهم بالفيروس، منهم 506 حالة حرجة، إضافة الى 128 حالة تحت أجهزة التنفس.
وأكدة صحة تل ابيب أن الحصيلة الاجمالية للوفيات بلغت 3171 وبالأمس تم اجراء 96590 اختبارا، ووجد أن 4.1% منها إيجابي.
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