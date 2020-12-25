طريقة توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد نستعرضها بالتفصيل، بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بتطوير خدماتها في مختلف الجهات سواءً كانت الخاصة أو العامة، وذلك من خلال مختلف البوابات الإلكترونية، وذلك من خلال تعريف الشخص باسم المستخدم الخاص به والرقم السري التابع له وهو ما يعرف بالهوية الوطنية، لذلك قامت المملكة بفتح باب التسجيل في بوابة النفاذ الوطني الموحد والذي يهدف إلى تطوير وحل جميع المشكلات في كلا القطاعين العام والخاص.

خدمات النفاذ الوطني الموحد

يقوم النفاذ الوطني بتوفير عدد من الخدمات على منصته ومن ابرزها طريقة توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد واليكم جانب من هذه الخدمات:

العمل على التسجيل الذاتي للمستخدمين.

القيام بالتحقق من المستخدمين، والتي تتاح للخدمات التالية: الاستحقاقات المالية ونظام الجرد. تقديم نظام مسح الوظائف الشاغرة.



توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد

إذا كنت من المقيمين في السعودية أو المواطنين يمكنك توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد وهذا الأمر من الأمور المهمة للمواطنين حيث أنه يعمل على تسهيل استخدام خدمات الاتصال بين جميع المقيمين والمواطنين في المملكة، وسوف نقوم بتقديم الطريقة لتوثيق معلوماتك علي المنصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة النفاذ الوطني من الرابط المخصص له. قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، من خلال إدخال البريد الإلكتروني والرقم السري. بعد ذلك قم بالدخول على توثيق بطاقات الاتصال. قم بتسجيل الدخول إلي إلي النظام، وذلك من خلال تقديم بيانات أبشر. ادخل على زر توثيق بطاقات الاتصال. ويمكنك الدخول في ما بعد عن طريق رقم الهوية أو الرسالة التي تصل إلى هاتفك المحمول. سوف يطلب منك الجهاز تحميل بطاقة الهوية الخاصة به، بعد ذلك قم بإدخال الرقم السري الخاص ببطاقة الهوية الخاصة بك. قم بتسجيل الدخول. بعد أن يتم تسجيل دخولك إلى البوابة سيطلب منك اختيار مقدم الخدمة التي تريد التنفيذ فيها. سوف يتم عرض رمز التوثيق الخاص بك. بعد ان تقوم بكتابة الرمز ادخل على زر إنهاء. بعد إتمام الخطوات السابقة سوف يتم تسجيل خروجك من البوابة.

آلية عمل منصة النفاذ الوطني الموحد

بعد التعرف على كيفية توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد يمكنك التعرف على آلية عمل النفاذ الوطني كما يلي:

لابد لك أن تعلم أن بوابة الوصول الموحد لا تقوم بقبول أي طلبات غير مصدقة لديها، ثم تقوم بإرسال الطلبات التي تم تصديقها إلي الخادم الذي يتناسب معها.

كما تضمن لك البوابة أن حركة المستخدم التي تم التصديق عليها يتم توجيهها إلى سطح المكتب فقط.

ولما سبق فإن منصة النفاذ الوطني الموحد تعمل على نظام حماية كامل قد تم تحديده، الأمر الذي يجعلها تقع تحت فحصًا شاملاً محددًا للبروتوكولات الخاصة بسطح المكتب.