مقتل ضابط إيرانى على حدود كلستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "إرنا"، قالت شرطة محافظة كلستان، إن "الضابط نبى الله خطيرى قتل ليل أمس الخميس، خلال قيامه بمهمة عند الحدود فى مواجهات مع أشرار مسلحين، حيث تمت مهاجمته بسلاح أبيض".

وأشارت الوكالة شبه الرسمية فى إيران، إلى مقتل الضابط وإصابة اثنين من الجنود المرافقين له، حيث تم نقلهم إلى المراكز العلاجية.

كما أكدت شرطة كلستان القبض على اثنين من المتورطين فى الحادثة، مضيفة أن عمليات البحث مستمرة للقبض على بقية المهاجمين.