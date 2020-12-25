بريطانيا : 617 ألف بريطانى تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الجمعة، أوضح بيان للإدارة الصحة البريطانية أن العدد المشار إليه يشمل الحاصلين على اللقاح فى الفترة بين 8 و20 ديسمبر الجارى.

وأشار البيان إلى أن 521.594 شخصًا تلقوا اللقاح فى إنجلترا، و56.676 شخصًا فى اسكتلندا، و22.595 شخصًا فى ويلز، و16.068 شخصًا فى أيرلندا الشمالية.

وأكد البيان على أن الأولوية فى تقديم اللقاحات للمقيمين فى دور الرعاية، ممن تفوق أعمارهم 80 عامًا، والعاملين فى الرعاية الصحية والاجتماعية.