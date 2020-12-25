البحرين تنفى مزاعم الدوحة حول اختراق أجواء قطر

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة الخارجية البحرينية فى بيان لها أمس الخميس، مزاعم قطر بشأن قيام 4 مقاتلات من سلاح الجو الملكى البحرينى باختراق الأجواء القطرية، مؤكدة أنه "ادعاء لا مسؤول، وعار من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة".





وفى بيان لها، أوضحت الخارجية البحرينية، أنه "فى يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر، وأثناء تنفيذ طلعة جوية تدريبية مشتركة لطائرتين نوع (إف-16) تابعتين لسلاح الجو الملكى البحرينى وطائرتين من نفس النوع تابعتين لسلاح الجو الأمريكى فى منطقة التدريب المخصصة فى أجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك ضمن التمرين الجوى المشترك بين السلاحين الصديقين، وبعد قرب انتهاء الوقت المخصص للرحلة تحديداً الساعة 15:50، قامت الطائرات الأربع بالاندماج فى تشكيل جوى واحد ومن ثم التوجه إلى أجواء مملكة البحرين عبورًا بأجواء المملكة العربية السعودية باتجاه الشرق، استعداداً للهبوط بقاعدة عيسى الجوية".

وأضافت المنامة: "هذا المسار يعتبر الممر الجوى للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يتم خلال رحلة العودة التحليق على الأراضى القطرية، ولم يتم استخدام المجال الجوى القطرى، وإن سلاح الجو الملكى البحرينى يتوخى الدقة والحرفية أثناء تنفيذ جميع الطلعات الجوية لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى".

وكانت قطر زعمت، أمس الخميس، أن مقاتلات بحرينية الأجواء القطرية، ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بيانًا، قالت فيه إن "دولة قطر تبلغ مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة عن خروقات جوية من قبل 4 طائرات مقاتلة بحرينية".