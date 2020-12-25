رابط نظام فارس الجديد هو أكثر ما يبحث عنه الموظفين بالقطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية من المعلمين. إذ يشغل الرابط الجديد الخاص بنظام فارس التابع لوزارة التعليم في السعودية اهتمام جميع المعلمين، بعد تعطله عن العمل لمدة ٣ أيام. موقع نظام فارس يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية لكل من المعلمين والطلاب للتعليم عن بعد. في هذا التقرير نعرض لكم رابط نظام فارس الجديد والخدمات التي يقدمها للمعلمين، وكيفية التسجيل في موقع فارس.

رابط نظام فارس 1442 الجديد

يتمكن جميع المعلمين في السعودية من تسجيل الدخول إلى نظام فارس للحصول على الخدمات الإلكترونية ونشر الدورات التدريبية بعد أن أطلقت الوزارة رابط نظام فارس الجديد.

خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد

بعد إطلاق رابط نظام فارس 1442 الجديد تسائل بعض الزوار عن طريقة تسجيل الدخول إلى موقع نظام فارس الجديد. ويمكن لجميع الراغبين في تسجيل الدخول إلى نظام فارس الجديد 1442 عن طريق متابعة الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط نظام فارس الجديد .

. النقر على الخدمات الإلكترونية أعلى الصفحة الرئيسية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم كتابة رمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول.

بذلك يتم تسجيل الدخول إلى نظام فارس 1442 الجديد، والذي يعتبر أحد أهم المنصات التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية، لتسهيل التواصل بين المعلم والطالب، ودعم التعليم عن بعد.

خطوات الحصول على إجازة مرضية نظام فارس

يمكن الحصول علي إجازة مرضية عبر نظام فارس من خلال الولوج إلى الرابط الجديد، ثم إتباع الخطوات التالية:

الضغط على صلاحية الخدمات الذاتية للموظف.

النقر على طلبات الإجازة.

تحديد نوع الإجازة، موعد البدء، الانتهاء.

الضغط على احتساب مدة الإجازة المرضية.

إرفاق مستند الإجازة المرضية.

النقر على تنفيذ.

رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

أشارت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إمكانية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية عبر رابط موقع خدمة نظام فارس للحصول على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع. كما يمكن الحصول على موافقة الطلبات إلكترونيا، والتعرف على موعد صرف الراتب والعلاوات، والحصول على الإجازات.

خدمات رابط نظام فارس sshr.moe.gov.sa

يقدم نظام فارس الإلكتروني العديد من الخدمات للموظفين، والذي خصصته وزارة التعليم السعودية لكل من المعلمين والمعلمات، من أجل تسهيل حصول الموظف على الخدمات الإلكترونية التالية:

الحصول على طلب إجازة إلكترونيا.

الاستعلام عن قيمة الراتب، موعد نزول الراتب.

طلب أو إلغاء الإجازة.

خطوات تعديل بياناتي في نظام فارس الخدمة الذاتية

يعتبر تعديل بيانات نظام فارس هو أحد أهم عمليات البحث لدى الموظفين في وزارة التعليم السعودية، خاصة من يشغلون الوظائف الإدارية والتعليمية. ويمكن تعديل بياناتي في نظام فارس 1442 الرابط الجديد كالتالي:

دخول نظام فارس الإلكتروني

تسجيل الدخول بكلمة المرور، اسم المستخدم.

النقر على صلاحية بياناتي.

اختيار بياناتي الشخصية، الضغط على إضافة.

تغيير وإدخال البيانات الجديدة.

الضغط على تطبيق، التالي، التأكد من البيانات.

في النهاية النقر على تنفيذ، ليتم حفظ البيانات الجديدة.