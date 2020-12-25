العراق: تركيا تنصلت من تعهداتها.. وتشغيل سد أليسو يهدد أمننا المائى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "العربية"، شدد النواب العراقيون على أن تشغيل سد أليسو التركى يهدد الأمن المائى للعراق. واستغلت تركيا أزمات العراق وانخراطه فى الحرب ضد الإرهاب الداعشى لإقامة عدد من السدود على مياه نهر دجلة العراقى، ما تسبب فى جفاف بالعراق جراء تراجع كمية المياه المتدفقة عبر نهر دجلة إلى نحو 50%، وفقدان 40% من الأراضى العراقية الخصبة حتى 2018، وأصبح التشغيل التام لسد أليسو التركى يهدد بفقدان البقية الباقية من مياه دجلة.

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