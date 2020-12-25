إسبانيا : 1.85 مليون إصابة و50 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى إسبانيا إلى 1.85 مليون إصابة مؤكدة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت مدريد.





وبعد 46 أسبوعًا من تسجيل أول إصابة بفيروس كورنا، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الجائحة فى إسبانيا إلى 49.824 حالة وفاة، فى حين تعافى 150.376 شخصًا من الإصابة بالفيروس التاجى، بحسب بيانات جونز هوبكنز.

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