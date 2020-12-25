جدة - نرمين السيد - كما أكدت بيانات الجامعة الأمريكية ارتفاع حصيلة وفيات إيطاليا جراء الجائحة إلى 70.900 وفاة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت ميلانو.
وبعد 47 أسبوعًا من تسجيل أول إصابة كورونا فى إيطاليا، بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالوباء إلى 1.34 مليون حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل مليونى إصابة و71 ألف وفاة بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.