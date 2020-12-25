إيطاليا تسجل مليونى إصابة و71 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - كما أكدت بيانات الجامعة الأمريكية ارتفاع حصيلة وفيات إيطاليا جراء الجائحة إلى 70.900 وفاة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت ميلانو.

وبعد 47 أسبوعًا من تسجيل أول إصابة كورونا فى إيطاليا، بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالوباء إلى 1.34 مليون حالة.