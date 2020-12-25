رئيس البرازيل يصدر عفوًا عن ضباط الشرطة ارتكبوا جرائم

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "جى 1" الإخبارى المحلى، نشر المرسوم الذى وقعه بولسونارو، مساء أمس الخميس، فى عدد خاص بالجريدة الرسمية للحكومة البرازيلية، إلا أنه ليس له أى تأثير فورى، إذ يتعين على محامى كل سجين اللجوء إلى القضاء لطلب إصدار تصريح الإفراج.

وكان بولسونارو وقع قرارًا مماثلاً العام الماضى، وقال مرارًا إنه لا ينبغى التحقيق مع ضباط الشرطة الذين يقتلون مشتبهًا بهم أثناء أداء واجبهم، بل يستحقون وسامًا.

ويشير تقرير "جى 1" إلى مقتل 3.148 شخصًا على أيدى أفراد الأمن، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 2020 وحده.