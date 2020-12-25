إعلامية كويتية: أوروبا تحتاج لمصر أكثر والخطوط الحمراء تحجم لاعبي المنطقة

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن رفض المفوضية الأوروبية لـ بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بشأن مصر ووصفها للبيان بـ "السيء"، وأنه غير ملزم للحكومات الأوروبية أو الأعضاء أو مصر يعكس القوة الإقليمية والدولية لمصر وحاجة أوروبا لها أكثر من احتياج مصر لأوروبا .
وأوضحت"الرشيد"، فى رسالة إعلامية بثتها عبر دوت الخليج، أن مصر قوية وعصية على الجميع فالوضع الحالي لمصر يختلف تمامًا عن الـ 30 عامًا الماضية ، مشيرة إلى أن مصر وضعت خطوطا حمراء لكل لاعبي المنطقة في المتوسط وليبيا والعراق وسوريا لا يجرؤ أحد على تخطيها.
لفتت إلى أن كلا من بريطانيا وإيطاليا حاولتا ممارسة ضغوط على مصر فى البرلمان الأوروبي بالضغط بملف مقتل الطالب الإيطالي ريجيني بعد وضع السيسي خطوطا حمراء في ليبيا فكانت مصر لهما بالمرصاد.
وأشارت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن إشادة المفوضية الأوروبية بقانون تنظيم عمل المجتمع المدني رسالة تخرس آلسنة من يحاول تسييس ملف حقوق الإنسان ضد مصر.
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