إحباط هجوم إرهابى بالقنابل والعبوات الناسفة فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أشار بيان رسمى إلى أن قوات الأمن الفيدرالية الروسية صادرت مواد متفجرة ومكونات لصنع عبوة ناسفة، وكذلك أجهزة اتصال تضم إرشادات بشأن تصنيع القنابل فى شقة استأجرها المتهم، وهو مواليد 2003.

كما كشفت لجنة التحقيقات الروسية عن أنه سبق اعتقال المتهم، 17 عامًا، قبل يومين، وهو من طلبة إحدى كليات تامبوف، وينتمى إلى "ثقافة فرعية تخريبية" واختار أحد المبانى فى المدينة كمكان للهجوم، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.